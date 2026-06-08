Eindelijk weer mooi weer op komst na wisselvallige week

Na een aantal dagen met regen en wisselvallig weer, verwacht Weerplaza vanaf zaterdag een flinke weersverbetering met temperaturen tot 25 graden.

Goed nieuws voor zonliefhebbers. Na een periode van wisselvallig en nat weer, met afwisselend regen en korte zonnige momenten, kondigt zich een flinke weersverbetering aan.

Dat meldt Alfred Snoek van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. Het huidige weerbeeld, waarbij de zon soms even doorbreekt maar al snel weer plaatsmaakt voor regen, houdt nog enkele dagen aan. Maandagochtend wist de zon nog redelijk door de niet al te dikke bewolking te schijnen, maar dat is van korte duur. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de middag gaat het in de westhoek regenen.

Uiteindelijk krijgt de hele provincie met neerslag te maken. In de namiddag intensiveert de regen en kan het af en toe goed doorplenzen. Voor de regenval stijgt de temperatuur nog tot zo'n 21 of 22 graden, maar zodra de regen begint, daalt deze. De verwachting is dat we de rest van de werkweek dit wisselvallige weer houden.

Soms zijn er mooie momenten, maar die duren niet lang. Dagelijks valt er regen. Vanaf dinsdag is de temperatuur met een graad of 18 ondermaats voor de tijd van het jaar. Maar er is hoop: vanaf zaterdag vindt naar verwachting een omslag plaats naar een ander weertype.

Er zijn vrijwel geen buien, meer zonneschijn en de temperaturen gaan omhoog. Volgend weekend gaan de temperaturen royaal door de 20 graden heen, met name op zondag wordt het 23 of 24 graden. Dit mooie weer kan langere tijd aanhouden, want er stroomt veel warme lucht Europa binnen. Volgende week halen we redelijk vaak 25 graden en die grens wordt waarschijnlijk een paar keer overschreden.

We moeten dus nog even geduld hebben, maar de verbetering is onderweg. De weersverwachting voor de komende dagen is als volgt: dinsdag blijft het wisselvallig met kans op buien en temperaturen rond de 18 graden. Woensdag en donderdag verlopen ook nat met af en toe een opklaring. Vrijdag begint de omslag met minder neerslag en toenemende zon.

In het weekend is het overwegend droog en zonnig, met temperaturen die oplopen tot 24 graden. De week erna wordt het nog warmer, met maximumtemperaturen tot 27 graden mogelijk. Dit is goed nieuws voor iedereen die uitkijkt naar de zomer. Het is wel belangrijk om te weten dat deze weersverandering gepaard gaat met een verhoogde kans op onweer in de loop van de volgende week, maar dat is voor later.

Geniet van de zon zolang het kan, maar vergeet niet dat het weer in Nederland altijd verrassingen in petto heeft. De weersverbetering is een feit, maar het blijft opletten geblazen voor plotselinge buien. Al met al kunnen we met vertrouwen vooruitkijken naar een warmere en zonnigere periode. Wees er klaar voor en haal de zomerkleding maar uit de kast.

De temperaturen gaan stijgen en dat belooft een mooie tijd te worden. Het is alleen nog even wachten tot het zover is. Met deze vooruitzichten kunnen we de regenachtige dagen makkelijker doorstaan. Hou vol, het mooie weer komt eraan





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Weer Regen Zon Temperatuur Weersverbetering

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