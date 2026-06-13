Eindelijk een einde aan de nachtmerrie van de New York Knicks?

De New York Knicks staan in de finale van de NBA met 3-1 voor en hebben nog één zege nodig om kampioen te worden. Maar de fans weten niet wat ze meemaken, want in hun optiek heeft eigenaar James Dolan de roemruchte club bijna dertig jaar in een wurggreep gehouden.

Als de New York Knicks komende nacht kampioen van de NBA worden, krijgt een drie decennia durende nachtmerrie toch nog een einde. De Knicks staan in de finale met 3-1 voor en hebben nog één zege nodig.

De fans weten niet wat ze meemaken, want in hun optiek heeft eigenaar James Dolan de roemruchte club uit New York bijna dertig jaar in een wurggreep gehouden. Supporters smeekten hem meermaals de Knicks te verkopen, maar dat gebeurde niet. De club werd in 1973 voor de tweede keer in drie jaar tijd kampioen en haalde in de jaren negentig nog twee keer de finale. Knicks-fans morren geregeld, onwetend van de spreekwoordelijke ellende die hen nog te wachten staat.

Charles Dolan, rijk geworden in de kabeltelevisie-business, kocht het beroemde stadion Madison Square Garden én de Knicks en liet vervolgens vanaf 1999 zijn zoon James de basketbalclub runnen. Een besluit met grote gevolgen. In 2000 verhandelde Dolan junior Patrick Ewing. Het clubicoon werd geruild met Seattle SuperSonics, maar de fans hadden liever gezien dat publiekslieveling en sterspeler Ewing zijn contract had uitgediend.

Uiteindelijk drukte de komst van nieuwe spelers voor een kleine 80 miljoen euro op de begroting en zal Dolans eerste grote deal de club financieel nog jaren achtervolgen. Zeven jaar later liet de baas zich niet van zijn 'charmantste' kant zien, als Anucha Browne Sanders, voormalig Knicks-coach Isiah Thomas, voor de rechter sleepte. Een zorgelijk kijkende James Dolan in 2007 als de Knicks voor de zevende keer op rij verliezen.

In de periode dat Thomas de club coachte, zou hij zich hebben opgedrongen aan directielid Browne Sanders en haar hebben uitgescholden toen ze niet op zijn avances inging. De jury geloofde haar en de zaak werd geschikt voor 10 miljoen euro. Terwijl toenmalig NBA-baas David Stern de affaire als 'bepaald geen voorbeeld van intelligent management' bestempelde, speculeerde Dolan publiekelijk dat Browne Sanders het misschien allemaal verzonnen had.

Om vervolgens in 2008 Thomas doodleuk hoofdcoach van New York Liberty, de vrouwentak van de Knicks, te maken. In een poging de eeuwig kritische Knicks-aanhang mild te stemmen, ging Dolan het binnenhalen van Carmelo Anthony. Het was Dolan al te vaak niet gelukt om een superster te contracteren en dat mag hem niet nog eens gebeuren.

Het offer dat de Knicks brachten om Anthony van Denver naar New York te krijgen, was volgens menig kenner veel te groot, omdat Denver in ruil ook nog drie toekomstige Knicks-keuzes uit de jaarlijkse talentenpool kreeg. Weliswaar lukte het New York in het seizoen 2010/2011 met Anthony in de ploeg voor het eerst in tien jaar meer wedstrijden te winnen dan te verliezen, maar als hij in 2017 naar Oklahoma City Thunder vertrok, had New York in zeven seizoenen tijd maar één play-offserie gewonnen.

En de Knicks kregen er geen nieuwe ster voor terug. Critici beoordeelden de Anthony-deal als typisch Dolan: geen verstand van zaken. In 2017 haalde Dolan opnieuw het bloed onder de nagels bij de fans vandaan door ruzie te maken met Charles Oakley, een ander clubicoon. Oakley draagt het blauw-oranje Knicks-tenue van 1988 tot en met 1998 en is door zijn energieke speelstijl geliefd bij de aanhang.

Voor al het in de Garden geplengde zweet krijgt Oakley voor de rest van zijn leven een stoeltje aan de zijlijn bij thuisduels, gebruikelijk in de Amerikaanse sport. Totdat Dolan hem bij een wedstrijd tegen Los Angeles Clippers door beveiligingspersoneel uit de Madison Square Garden liet zetten. De eigenaar was het beu dat Oakley zich met regelmaat kritisch over zijn aankoopbeleid uitlaat.

Een paar maanden later beende Dolan bij de ingang van de hal woedend op een seizoenkaarthouder af die 'verkoop de club' naar de eigenaar had geschreeuwd. Met een scheldpartij wekte Dolan opnieuw de toorn van de fans. Eind goed al goed? Met het aanstellen van Gersson Rosas als general manager in 2023 lijkt Dolan uiteindelijk het licht te hebben gezien.

Hij geeft het spelersbeleid dan toch uit handen. Nadat Rosas eerst oud-speler Rick Brunson als assistent-coach had aangetrokken, tekende de getalenteerde spelverdeler Jalen Brunson in het kielzog van zijn vader een maand later een contract bij de Knicks. Brunson ontwikkelt zich in rap tempo tot publiekslieveling en het gezicht van de franchise. Met de komst van hoofdcoach Mike Brown, vier keer NBA-kampioen als assistent-coach, begint dit seizoen een nieuw hoofdstuk voor de Knicks





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