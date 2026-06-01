Einde samenwerking Pocognoli bij AS Monaco na één seizoen, Luis als mogelijke opvolger

Na een moeilijke eindfase in de Ligue 1 waarbij AS Monaco veelpunten verloor, is het trainerstaking met Sébastien Pocognoli beëindigd. De club bedankt hem en zoekt verder; Filipe Luis lijkt de favoriete kandidaat voor de opvolging.

Na slechts één seizoen is de samenwerking tussen de 38-jarige trainer Sébastien Pocognoli en AS Monaco beëindigd. Pocognoli, die begin dit seizoen de overstap maakte van Union Saint-Gilloise naar de Monegaskse club, moet na een wisselvallig campagne vertrekken.

Monaco sloot het seizoen in de Ligue 1 af op de zevende plaats, waardoor de club zich kwalificeert voor de voorrondes van de Conference League. In de slotfase van de competitie liet Monaco echter kostbare punten liggen: in de laatste zes speelrondes werd er slechts vijf punten gehaald. Via een officiële communiqué bracht de club zijn dankbaarheid en waardering voor Pocognoli en zijn staf tot uiting en wenscht hen het beste voor de toekomst.

Ondertussen zijn er sterke geruchten dat Monaco al een mogelijke opvolger in zicht heeft. Volgens de bekende transferjournalist hebben de Monegasken een akkoord bereikt met Filipe Luis, de voormalige verdediger van Atlético Madrid en recentelijk coach van Flamengo uit Brazilië. Dit zou een haalbare optie zijn voor de stabilisatie van de technische stoel in Monaco





