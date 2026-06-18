Einde samenwerking Ajax en Ziggo per 1 juli 2025

Ajax heeft de samenwerking met hoofdsponsor Ziggo per 1 juli 2025 beëindigd. De commercieel directeur van Ajax, Cas Biesta, is Ziggo erkentelijk voor hun vertrouwen, steun en betrokkenheid gedurende al die jaren. Ruben Kroes, directeur Consumentenmarkt VodafoneZiggo, spreekt al even lovende woorden over de samenwerking met Ajax.

Ajax zegt de samenwerking met hoofdsponsor Ziggo per 1 juli 2025 per direct beëindigd. Daarmee komt er een einde aan een samenwerking die begin 2015 tot stand kwam.

Ziggo trad destijds in de voetsporen van Aegon als prominente naam op het bekende rood-witte tricot. Ajax heeft nu dus nog een jaar de tijd om een nieuwe hoofdsponsor te werven voor seizoen 2027/28 en verder. De commercieel directeur van Ajax, Cas Biesta, is Ziggo erkentelijk, meldt hij op de clubwebsite. Hij is Ziggo zeer dankbaar voor hun vertrouwen, steun en betrokkenheid gedurende al die jaren.

Zowel in de goede als in minder goede tijden. De vele sportieve hoogtepunten en memorabele momenten met Ziggo op het shirt zorgen ervoor dat zij een blijvende plek hebben in de geschiedenis van Ajax. Ruben Kroes, directeur Consumentenmarkt VodafoneZiggo, spreekt al even lovende woorden. Onze samenwerking met Ajax kenmerkt zich door de ambitie om een bijdrage te leveren aan voetbal in Nederland en aan de beleving die voetbal voor zoveel mensen bijzonder maakt.

In de afgelopen jaren hebben we met elkaar impactvolle campagnes ontwikkeld en bijzondere momenten gecreëerd, zowel op als buiten het veld. Ziggo was overigens pas de vierde hoofdsponsor van Ajax. TDK had de primeur, waarna ABN AMRO het stokje voor een lange termijn overnam. Aegon en Ziggo vervolledigen het korte rijtje waar binnenkort dus een vijfde partij aan wordt toegevoegd.

Cas Biesta: 'Wij zijn dankbaar voor de jarenlange samenwerking met Ziggo. We hebben mooie momenten beleefd en hebben samen impactvolle campagnes ontwikkeld. De komende tijd zullen we ons richten op het vinden van een nieuwe hoofdsponsor voor het seizoen 2027/28 en verder. We zijn ervan overtuigd dat we hierin geslaagd zullen zijn.

', Ruben Kroes: 'We zijn enorm dankbaar voor de samenwerking met Ajax. We hebben samen veel mooie dingen bereikt en we hebben een unieke relatie opgebouwd. We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking een bijdrage heeft geleverd aan het voetbal in Nederland en aan de beleving die voetbal voor zoveel mensen bijzonder maakt. We wensen Ajax veel succes in de toekomst en hopen dat onze samenwerking in de toekomst weer tot stand zal komen.

', De samenwerking tussen Ajax en Ziggo is een van de langstlopende in de geschiedenis van de club. In de afgelopen jaren hebben we met elkaar impactvolle campagnes ontwikkeld en bijzondere momenten gecreëerd. We zijn dankbaar voor de jarenlange samenwerking met Ziggo en we wensen hen veel succes in de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking een bijdrage heeft geleverd aan het voetbal in Nederland en aan de beleving die voetbal voor zoveel mensen bijzonder maakt.

We hopen dat onze samenwerking in de toekomst weer tot stand zal komen en dat we weer samen impactvolle campagnes kunnen ontwikkelen en bijzondere momenten kunnen creëren





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