Einde aan samenwerking Frank Lammers en Peter Gillis

De populaire SBS6-serie 'Familie Gillis: Massa is Kassa' lijkt te stoppen. Frank Lammers en Peter Gillis zullen elkaar niet meer in de realityserie zien. De acteur en de realityster bleken nooit officieel te hebben gehoord dat de serie stopt.

Jarenlang was zijn stem onlosmakelijk verbonden aan de populaire SBS6 -serie 'Familie Gillis: Massa is Kassa', maar nu lijkt er een einde te zijn gekomen aan de samenwerking tussen Frank Lammers (54) en Peter Gillis (64).

Zowel de acteur als de realityster bleken nooit officieel te hebben gehoord dat de serie stopt. In de podcast 'Ni Na Lammers' bespreken Frank en co-host Nina van den Broek het vermoedelijke einde van de realityserie. De laatste aflevering is al uitgezonden en de bekende voice-over van Frank lijkt voorlopig te verdwijnen. Omdat er nooit echt afscheid is genomen, besluiten de twee Peter live te bellen.

Tijdens dat gesprek blijkt dat er bij beide mannen onduidelijkheid bestaat over de toekomst van het programma. Peter reageert verbaasd: 'Tegen mij ook niet.

' Frank antwoordt: 'Oh, jij hebt ook niks gehoord? Fraaie boel. Rare mensen.

' Ondanks de onzekerheid kijkt Peter positief terug op de samenwerking met de acteur. Hij spreekt zijn waardering uit voor de bijdrage van Frank aan het succes van het programma.

'Frank heeft wel de serie gemaakt, want iedereen kent de realityserie nu', zegt hij. Of er een nieuw seizoen komt, is vooralsnog onzeker. Talpa liet na de voorlopig laatste aflevering weten geen nieuwe opnames te maken zolang er sprake is van hoger beroep of cassatie in de rechtszaken die tegen Gillis lopen. Daardoor blijft de toekomst van de realityserie voorlopig onduidelijk





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