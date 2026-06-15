Voor veel medewerkers van Apollo Vredestein in Enschede voelde het als het afscheid van een tweede familie. De bandenfabriek sluit na 78 jaar.

Een einde aan 78 jaar bandenproductie bij Apollo Vredestein in Enschede . Voor veel van de 500 medewerkers die op straat komen te staan, voelde het als het afscheid van een tweede familie.

Ruim honderd medewerkers verzamelden zich bij de fabriek om het moment mee te maken. Achter elkaar rolden de laatste autoband, landbouwband en thuiskomer van de band. Daarna vielen de machines definitief stil. Gerbrand Medendorp maakte de laatste landbouwband.

Hij werkte vijftien jaar bij Apollo Vredestein.

"Een beetje een dubbel gevoel. Heel verdrietig, want ik heb hier vijftien jaar gewerkt en lief en leed gedeeld met collega's. Maar ik ben ook dankbaar voor alles wat ik hier heb geleerd.

" Na het lossen van de laatste band kreeg Medendorp applaus van zijn collega's. "Dat heb ik nog nooit gehad. We zijn echt een hecht team, haast een beetje familie.

" Het afscheid ging hem niet in de koude kleren zitten. "Ik heb wel het nodige traantje weggepinkt. " Ook ondernemingsraadvoorzitter Paolo Oddo noemt het een trieste dag. "Na 78 jaar sluit een prachtig Twents bedrijf.

Ik loop hier nu exact veertig jaar rond. Je bent gewend dat de persen open en dicht gaan. Als je weet dat dit echt de laatste keer is, dan voelt dat vreemd.

" Bij de bandenfabriek in het havengebied van Enschede werken zo'n 450 mensen, plus een 'flexibele' ploeg van nog eens 50 medewerkers. Zij verliezen allemaal hun baan. Volgens Oddo hebben velen van hen intussen nieuw werk gevonden. Sommigen beginnen al per 1 juli bij een andere werkgever.

Voor een kleine groep blijft voorlopig nog werk over op het terrein, onder meer voor het afbouwen en verwijderen van machines





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Apollo Vredestein Enschede Bandenproductie Medewerkers Fabriek Sluiting

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