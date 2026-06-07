Egypte speelt slechts drie keer eerder mee aan een WK

Egypte heeft slechts drie keer eerder deelgenomen aan een WK. In 1934 bleef het WK-avontuur beperkt tot één wedstrijd, in 1990 speelden ze drie wedstrijden en in 2018 begonnen ze met Salah als grote blikvanger naar Rusland af.

Slechts drie keer eerder nam Egypte deel aan een WK. In 1934 bleef het WK-avontuur beperkt tot één wedstrijd. Bij de start was Hongarije met 4-2 te sterk, wat direct uitschakeling betekende.

In 1990 waren ook van de partij. In Palermo kwam Egypte in de eerste groepswedstrijd terug van een achterstand tegen Oranje, waar Wim Kieft had toegeslagen (1-1). De Egyptenaren hielden vervolgens ook Ierland op een gelijkspel (0-0) en in de laatste groepswedstrijd was Engeland maar nipt te sterk (1-0). De hoop op een eerste WK-zege was groot toen de Egyptische ploeg in 2018 met Salah als grote blikvanger naar Rusland afreisde.

De Noord-Afrikanen begonnen met Uruguay, Rusland en Saoedi-Arabië als tegenstanders misschien wel als favoriet voor de tweede plek aan de poulefase. Waar in 1934 en 1990 de deelname al gevierd werd, waren de verwachtingen bij de eerste WK-deelname van Salah niet meer hetzelfde. De ster had op weg naar het mondiale eindtoernooi alle verwachtingen overtroffen door in zijn debuutseizoen voor Liverpool met 32 goals topscorer van de Premier League te worden





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