Eeuwenoud geweld op kermissen: van dorpsrivaliteit tot moderne jongerenrelletjes

De recente vechtpartij op de kermis in Heerhugowaard is een voortzetting van een eeuwenlange traditie van geweld rond kermissen, nu gedreven door jongeren, sociale media en bredere maatschappelijke spanningen. Historisch beeld en hedendaagse maatregelen worden belicht.

De onrust die afgelopen vrijdag op de kermis in Heerhugowaard uitbrak, is helaas geen geïsoleerd incident. Wijlen een vechtpartij waarbij een bezoeker gewond raakte, werd al snel gevolgd door een oproep op sociale media om te rellen.

Burgemeester Maarten Poorter heeft daarop direct het terrein tot een veiligheidsrisicogebied verklaard, waardoor de politie in de nacht van zaterdag op zondag preventief kon fouilleren. Deze gang van zaken is echter geen nieuw fenomeen; al eeuwenlang gaan kermissen gepaard met rivaliteit, vandalisme en geweld, zo legt kermiskenner Karel Loeff uit.

Loeff, directeur van de Erfgoedvereniging Heemschut en secretaris van de Stichting Kermis Laren, heeft jarenlang de geschiedenis van lokale kermissen bestudeerd en wijst erop dat de huidige onrust de voortzetting is van een eeuwenoud patroon waarbij dorpen bijeenkwamen om hun krachten te meten. In de 19e eeuw ontstond er vaak rivaliteit tussen dorpen, die zich uitte in vuistgevechten en brandende modderpijpen.

De kermis was destijds het enige betaalbare vermaak voor de arbeidersklasse, een gelegenheid om te drinken, te dansen en, helaas, soms ook te vechten. Een historisch voorbeeld hiervan is de grootschalige kermisopstand in Hilversum in 1899, waarbij een poging om de kermis af te schaffen leidde tot een bloedige volksopstand die zelfs één dodelijk slachtoffer voortbracht. Na de Tweede Wereldoorlog, toen de welvaart toenam, trad de gewelddadige traditie geleidelijk terug.

De modernere, welvarendere samenleving bood minder aanleiding voor wanjaar-onderlinge strijd en er werd minder rijpstof voor handgemeen gevonden. Toch is er een nieuwe dynamiek ontstaan: jongeren gebruiken de kermis nu vooral als een platform om sensatie en opwinding te zoeken, vaak gedreven door verveling of de drang om zich via sociale media te profileren. Een enkele video kan een menigte van jongeren aantrekken, waardoor incidenten sneller escaleren.

De escalatie staat niet op zichzelf; het weerspiegelt bredere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een toename van wapens, messen en agressief gedrag op scholen. De kermis fungeert hierbij als een verzamelpunt, maar het geweld vindt vaak ook plaats in de omliggende horecatenten of op de straten rondom het terrein. Het feit dat kermissen gratis zijn, verlaagt de drempel voor deelname en trekt een divers en soms onvoorspelbaar publiek, waaronder jongeren die niet eens uit de directe omgeving komen.

De autoriteiten en organisatoren reageren met een reeks maatregelen: extra politie- en BOA-inzet, het plaatsen van hekken, strengere toegangscontrole en zelfs het recht voor kermisondernemers om boetes uit te delen, zoals recent op de Malieveldkermis in Den Haag het geval was. Toch blijft er een paradox bestaan. Ondeugende jongeren kunnen voorkomen dat geweld escaleert doordat ze elkaar onderling corrigeren; in kleine dorpen kennen bewoners elkaar goed en grijpen ze vaak in wanneer drank en impulsiviteit tot een gevecht dreigen.

Desondanks blijft de uitdaging groot: het vinden van een balans tussen open, toegankelijke festiviteiten en de noodzaak om de veiligheid van bezoekers te waarborgen. Het is duidelijk dat de traditionele rivaliteit tussen dorpen is verdwenen, maar dat de aantrekkingskracht van de kermis - als vrije ruimte voor ontspanning en sensatie - nieuwe vormen van conflicten voortbrengt die aangepakt moeten worden door zowel gemeentes als organisatoren





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kermis Geweld Jongeren Historie Veiligheid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Livano Comenencia trots op historisch WK-doelpunt ondanks zware nederlaag Curaçao tegen DuitslandCuraçaose aanvaller Livano Comenencia scoorde het eerste WK-doelpunt ooit voor zijn land, een mijlpaal waar hij trots op is, ook al eindigde de wedstrijd in een 7-1 nederlaag tegen Duitsland. Hij gelooft sterk in een goede afloop van het toernooi voor Curaçao na een sterke eerste helft.

Read more »

Grootschalige Russische luchtaanvallen op Kyiv treffen historisch kloostercomplex en burgerdoelenBij zware Russische luchtaanvallen op Kyiv is het UNESCO-werelderfgoed Petsjersk Lavra in brand geraakt. De aanpak van het heilige kloostercomplex veroorzaakt internationale verontwaardiging. Tegelijk werden burgers getroffen, met tientallen gewonden en een grote stroomuitval. Ook andere Oekraïense stonden werden aangevallen, en Rusland meldt een eigen droneaanval.

Read more »

Brand uitbreekt in historisch kloostercomplex in OekraïneEen historisch kloostercomplex in Oekraïne is geraakt door brand na een aanval. Het complex, dat sinds 1990 Unesco-werelderfgoed is, staat bekend om zijn gouden koepels en witte gevels. De aanval kwam vanuit Rusland en raakte ook andere delen van de stad, waaronder een woontoren en een markt.

Read more »

Kermis Heerhugowaard likt wonden na ongeregeldheden: 'Maatschappelijk probleem'Kermis Heerhugowaard opgeschud door rellen: burgemeester stelde veiligheidsrisicogebied in na vechtpartij. Organisator Braak baalt. Lees het hele verhaal.

Read more »