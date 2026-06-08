Eerste Somalische scheidsrechter Artan mensen zonder visum teruggestuurd voor WK

De eerste scheidsrechter uit Somalië die ooit voor het WK was geselecteerd, Artan, kreeg geen visum en werd drie dagen voor aanvang door de VS teruggestuurd. Zijn deelname is onzeker.

De FIFA heeft Artan geschouwd als de eerste scheidsrechter uit Somalië die ooit geselecteerd is voor het Wereldkampioenschap voetbal, maar zijn droom staat onder druk.

Drie dagen voor het begin van het toernooi kreeg Artan geen visum. Hij zocht daarom contact met de Somalische ambassade in Nairobi, in de hoop zijn situatie op te lossen. Met een diplomatiek paspoort in zijn bezit dacht hij maandag eindelijk Amerikaanse bodem te kunnen betreden. De Amerikaanse autoriteiten gaven echter geen goedkeuring voor zijn reisdocument en hij werd onmiddellijk teruggestuurd.

Journalist Romem Molina, die onder meer voor voetbalmedia schrijft, deelde deze informatie. Het is op dit moment onduidelijk of Artan alsnog toegang zal krijgen tot de Verenigde Staten of dat de FIFA een vervanger moet zoeken. Artan behoort al vele jaren tot deabsolute top van de Afrikaanse scheidsrechters. Vorig jaar leidde hij nog de terugwedstrijd van de finale van de Afrikaanse Champions League tussen Pyramids FC en Mamelodi Sundowns.

Daarnaast werd hij door de CAF uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar. Ook de Iraanse delegatie liep problemen op met het aanvragen van een visum voor het toernooi. Voor meer nieuws kun je terecht bij VI PRO





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