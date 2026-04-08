Eerste officiële warme dag van het jaar: temperatuur stijgt en daalt

Woensdag markeerde de eerste officiële warme dag van het jaar met temperaturen tot 22,3 graden. De komende dagen brengen echter wisselvallig weer met een snelle daling van de temperaturen en kans op onweer.

Het is woensdag de eerste officiële warme dag van het jaar in de provincie. In Woensdrecht steeg de temperatuur om half twee 's middags naar de 20 graden en werd de grens voor een warme dag bereikt. Storm Roubroeks De eerste officiële warme dag valt dit jaar iets later dan vorig jaar. In 2025 werd in Brabant al op 21 maart de 20 graden gepasseerd. Het scheelde volgens Donny de Koning van Weer plaza maar weinig of de 20 graden was ook dit jaar in maart in Brabant al bereikt.

'Het was een paar weken geleden 19,9 graden in Brabant. Het scheelde slechts 0,1 graad of het was toen al de eerste warme dag van het jaar geweest. Het had dit jaar dus zomaar ook uitzonderlijk vroeg het geval kunnen zijn.' De laatst gemeten officiële warme dag was in Brabant op 29 september 2025. Het was toen 20,2 graden in Eindhoven en Gilze-Rijen. Het warmst werd het deze woensdag in Woensdrecht. Daar werd de 22,3 graden in de middag aangetikt. Ook in de rest van Brabant was het aangenaam met temperaturen rond de 20 graden. Landelijk was het woensdag officieel ook de eerste warme dag van het jaar. Om tien voor drie 's middags steeg de temperatuur op het hoofdstation in De Bilt naar 20 graden. Het weer de komende dagen laat een wisselend beeld zien. Donderdag wordt het in ieder geval nog warmer dan woensdag en zal het tussen de 22 en 24 graden zijn. Donny de Koning verwacht geen hitterecord, maar ijsjesweer zal het overdag zeker zijn. De donderdagavond brengt echter verandering: de zon maakt plaats voor onweer, regen en hagel in Oost-Brabant. Vrijdag zakt de temperatuur drastisch. 'Een stuk lager dan we in de dagen daarvoor hebben gehad', vertelt De Koning. En dat zullen we ook gaan voelen. De wind komt vrijdag vanuit het westen, waardoor het koud zal zijn. De weersvoorspellingen suggereren een snelle overgang van warm naar relatief koud weer. Deze verschuiving benadrukt de dynamiek van het voorjaarsweer, waarbij warme dagen plotseling kunnen worden afgewisseld door aanzienlijk koelere temperaturen. Dit fenomeen is kenmerkend voor de overgang van de winter naar de lente, waar invloeden van verschillende luchtmassa's leiden tot fluctuaties in temperatuur en neerslag. De voorspelde weersveranderingen herinneren eraan hoe belangrijk het is om flexibel te zijn in de kledingkeuze en voorbereid te zijn op plotselinge weersveranderingen. Men dient rekening te houden met zowel zonnige dagen als de mogelijkheid van regen en wind, vooral in de overgangsperiode van het seizoen





