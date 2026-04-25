Eerste malariabehandeling voor pasgeborenen goedgekeurd door WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO ) heeft een baanbrekende goedkeuring verleend aan de allereerste malariabehandeling die specifiek is ontwikkeld voor pasgeborenen. Deze cruciale stap in de volksgezondheid richt zich op baby's met een gewicht tussen de twee en vijf kilogram, een groep die tot nu toe kwetsbaar was voor de risico's van bestaande behandelingen.

Malaria, een door muggen overgedragen ziekte, vormt een enorme bedreiging, met name in Afrikaanse landen waar het een van de belangrijkste oorzaken van sterfte is. De recente cijfers van 2024 tonen een zorgwekkende trend: meer dan 280 miljoen infecties en een tragisch verlies van 610.000 levens, een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het hartverscheurende aspect is dat het merendeel van deze dodelijke slachtoffers kinderen onder de vijf jaar zijn.

Tot op heden werden pasgeborenen en baby's met malaria behandeld met medicijnen die primair bedoeld waren voor oudere kinderen. Dit bracht aanzienlijke risico's met zich mee, waaronder een verhoogde kans op onjuiste dosering, vergiftiging en ongewenste bijwerkingen. De fysiologische verschillen tussen baby's en oudere kinderen vereisen een aangepaste benadering van medicatie, en de bestaande middelen voldeden niet aan deze specifieke behoeften.

De goedkeuring van deze nieuwe behandeling betekent dat publieke instanties nu in staat zijn om het medicijn aan te schaffen en te distribueren naar de gebieden waar het het meest nodig is. De directeur van de WHO beschouwt dit als een 'belangrijke stap voorwaarts' in de wereldwijde strijd tegen malaria, en benadrukt de impact ervan op de levens van talloze kinderen en hun families.

Hij voegt daaraan toe dat eeuwenlang malaria een verwoestende tol heeft geëist, maar dat deze goedkeuring een keerpunt markeert. De WHO schat dat ongeveer 30 miljoen baby's jaarlijks in malariagebieden in Afrika worden geboren, en deze goedkeuring biedt hen nu een betere kans op overleving en een gezonde start van hun leven.

De hoop is dat deze ontwikkeling de weg vrijmaakt voor een toekomst waarin malaria niet langer een dodelijke bedreiging vormt voor de jongste en meest kwetsbare leden van de samenleving. De impact van deze goedkeuring reikt verder dan alleen de behandeling van malaria. Naast het nieuwe medicijn heeft de WHO ook nieuwe diagnostische tests goedgekeurd die een verbeterde nauwkeurigheid bieden bij het opsporen van de ziekte.

Deze tests zijn in staat om malaria sneller en betrouwbaarder te identificeren dan de methoden die voorheen werden gebruikt, wat essentieel is voor een tijdige en effectieve behandeling. De WHO benadrukt dat het uitroeien van malaria geen verre droom meer is, maar een haalbaar doel. De combinatie van een specifieke behandeling voor pasgeborenen en verbeterde diagnostische mogelijkheden biedt een krachtige strategie om de verspreiding van de ziekte te beperken en uiteindelijk uit te roeien.

De aankondiging van deze goedkeuring valt samen met Wereld Malaria Dag, die jaarlijks op 25 april wordt gevierd om de aandacht te vestigen op de bestrijding van deze verwoestende ziekte. Wereld Malaria Dag is een gelegenheid om de inspanningen van onderzoekers, gezondheidswerkers en overheden te erkennen, en om het publiek te informeren over de preventie en behandeling van malaria.

De WHO roept op tot verdere investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en tot een versterkte samenwerking tussen alle betrokken partijen om de strijd tegen malaria te winnen en een gezondere toekomst te creëren voor alle kinderen, vooral in de meest getroffen regio's





Malaria Pasgeborenen WHO Behandeling Afrika Gezondheid Wereld Malaria Dag

