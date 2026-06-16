Eenentwintig hanen gedumpt in Haren: dierenambulance wijst op leed en extra druk voor hulpverleners

Dierenambulance Maasland vond maandag eenentwintig hanen die gedumpt waren op de Brebitstraat in Haren. Door samenwerking met de politie werden alle dieren veilig gevangen en ondergebracht bij opvangcentrum De Maashorst. De medewerker benadrukt dat dumpen van dieren onnodig leed veroorzaakt en de capaciteit van opvangcentra belast. Er wordt appel gehouden tot verantwoordelijkheid en het benutten van alternatieven bij zorgproblematiek.

Op maandag 21 hanen gevonden gedumpt aan de Brebitstraat in Haren . Een medewerker van de dierenambulance Maasland meldt dat de dieren daar achtergelaten waren. Het blijft voor de hulpverleners moeilijk te begrijpen dat iemand tot zo'n daad kan komen.

Dieren zijn geen wegwerpartikelen die je wegwerpt wanneer ze niet meer gewenst. Het dumpen van dieren brengt niet alleen veel leed en stress voor de dieren zelf met zich mee, maar zorgt ook voor extra druk bij hulpverleners en opvangcentra die zich dagelijks inzetten voor hun welzijn. Samen met de politie slaagden de dierenambulancemedewerkers erin alle hanen te vangen. De dieren zijn vervolgens overgebracht naar opvangcentrum De Maashorst, waar ze verzorgd worden.

Voor degene die verantwoordelijk is voor deze dumping hopen we dat er wordt nagedacht over de gevolgen van dergelijke keuzes. Er zijn altijd alternatieven en organisaties die kunnen meedenken wanneer de zorg voor dieren niet langer mogelijk is





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Hanen Dierenambulance Haren Dumping Dieren Opvangcentrum De Maashorst

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