Een van de mooiste voetbalfoto's ooit

Dit artikel beschrijft een voetbalfoto die wordt beschouwd als een van de mooiste ooit gemaakt. De foto toont Dennis Bergkamp met zijn handen voor zijn gezicht na een wonderdoelpunt.

Dit moet een van de beste voetbalfoto's ooit zijn. Laat dat woordje voetbal eigenlijk maar weg. Alles klopt. De kaarsrechte witte lijnen die er opeens zo absurd zakelijk bij liggen.

Alsof er niets aan de hand is. Alsof er niet zojuist een van de mooiste WK-doelpunten ooit is gemaakt. Die lijnen hadden moeten trillen, slingeren. Het verstild naar voren vallen en op weg zijn naar, ja naar wat eigenlijk.

Ploeggenoten? Nee. Die lopen dertig meter buiten dit kader juichend en gillend op Dennis Bergkamp af. Frank de Boer, de man die de pass der passen gaf, is het langst onderweg.

Hier is Dennis nog alleen. De twee handen voor het gezicht ontroeren mij. Die kunnen, met de kennis van nu, van alles betekenen. Oh nee, nu willen ze me straks allemaal interviewen, oh nee, het is uit met de rust, oh nee, nu moet ik zestig jaar later, met een rijdend infuus naast mijn stoel, voor de duizendste keer uitleggen hoe ik de bal aannam.

Ik zie blijdschap, maar ik zie ook die handen voor het gezicht. Even helemaal alleen willen zijn na die wondergoal. Hij wil het publiek niet zien juichen en hij wil geen medespelers zien. Het is misschien wel het meest extraverte wat Dennis Bergkamp ooit heeft gedaan.

Hij loopt niet zwijgend weg, met zijn neus naar zijn schoenen. Nee, hij laat, met zijn handen, aan ons zien dat hij het zelf ook gewoon niet kan geloven. En dan opeens: klik. Voetbalfoto van de eeuw





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Dennis Bergkamp WK-Doelpunt Voetbalfoto Sport

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