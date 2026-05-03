Eén klacht legt kerkklok in Voorschoten het zwijgen op

De klok van de Dorpskerk in Voorschoten mag 's avonds en 's nachts niet meer slaan na een klacht van één persoon. Dit leidt tot ongeloof en onbegrip in het dorp, terwijl de Omgevingsdienst de beslissing verdedigt.

De stilte is opvallend in Voorschoten . De eeuwenoude klok van de Dorpskerk, een vertrouwd geluid voor generaties, mag 's avonds en 's nachts niet meer slaan.

Deze beslissing is niet het resultaat van een breed gedragen klacht, maar van het handhavingsverzoek van slechts één persoon, wiens identiteit en motieven tot op heden onbekend zijn gebleven. Dit heeft geleid tot ongeloof en onbegrip onder veel inwoners, hoewel sommigen de rust juist verwelkomen. De kwestie lijkt in eerste instantie niet de gespreksstof te zijn die men zou verwachten, getuige de gesprekken in café Het Wapen van Voorschoten.

Toch, bij nadere beschouwing, blijkt de klok een bron van discussie te zijn, met meningen die uiteenlopen van 'het hoort er gewoon bij' tot 'ik mis het geluid'. Op straat in Voorschoten zijn de reacties divers. Inwoners die al decennialang onder de kerk wonen, voelen een gemis, sommigen gebruiken het geluid zelfs om de tijd te bepalen 's nachts. Anderen beschouwen de klok als een essentieel onderdeel van het dorpsgeluid, een gezellige en herkenbare klank.

De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) verdedigt de beslissing door te stellen dat er een overtreding is geconstateerd na een meting, en dat handhaving verplicht is, ongeacht het aantal klagers. De ODWH weigert echter de identiteit van de klager(s) vrij te geven. Deze gang van zaken roept vragen op over de proportionaliteit van de maatregel en de rol van subjectieve beleving in geluidsoverlast.

Professor Marcel Cobussen, hoogleraar auditieve cultuur en muziekfilosofie, benadrukt dat het probleem niet zozeer ligt bij de decibellen, maar bij de betekenis die mensen aan het geluid toekennen. Een geluid kan een eigen leven gaan leiden, vooral als iemand al gevoelig is voor verstoringen. De financiële gevolgen van het stille houden van de klok zijn aanzienlijk.

De gemeente Voorschoten, eigenaar van de kerktoren vanwege een historische wet die torens een militaire of maatschappelijke functie gaf, riskeert een boete van 2500 euro per overtreding, met een maximum van 10.000 euro. Audioloog Dr. Ir. Wim Soede relativeert de paar decibel verschil, wijzend op de logaritmische schaal van geluid en het feit dat het menselijk oor een groter verschil nodig heeft om een verandering in volume daadwerkelijk te waarnemen.

Hij vergelijkt het met het bedienen van een tv-afstandsbediening, waarbij één druk op de knop slechts een kleine verandering in geluidsniveau oplevert. De Omgevingsdienst hanteert echter een andere benadering, waarbij elke overtreding wordt bestraft, ongeacht de subjectieve perceptie van de geluidsoverlast. De kwestie rond de kerkklok in Voorschoten illustreert de complexiteit van geluidsoverlast en de uitdaging om een balans te vinden tussen de belangen van individuen en de collectieve beleving van een leefomgeving





