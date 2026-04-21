Een jaar na de bekerstunt van Go Ahead Eagles: nostalgie in Deventer

Precies een jaar geleden zorgde Go Ahead Eagles voor een historische bekerzege op AZ. Julius Dirksen en Evert Linthorst blikken terug op deze onvergetelijke dag en de Europese gevolgen.

Precies één jaar geleden kleurde de voetbalwereld in Deventer volledig rood en geel. Terwijl AZ dinsdag vol enthousiasme de bekerwinst viert in Alkmaar, kijken de spelers van Go Ahead Eagles met een mengeling van nostalgie en trots terug op hun sensationele zege tegen exact dezelfde tegenstander, precies 365 dagen geleden. Voor Julius Dirksen en Evert Linthorst voelt de overwinning nog als de dag van gisteren.

Dirksen, die destijds de beslissende strafschop verzilverde, geeft aan dat de tijd voorbijgevlogen is, maar dat de beelden nog regelmatig opduiken. Het is een moment dat in het collectieve geheugen van de club gegrift staat. De herinnering aan die dag wordt gevoed door talloze videofragmenten die op sociale media circuleren en de fans die hen er nog dagelijks aan herinneren. Het blijft voor de spelers een kippenvelmoment, een herinnering die nooit zal vervagen. De bekerwinst was voor Go Ahead Eagles meer dan alleen een trofee; het vormde het startschot voor een onvergetelijke Europese campagne in de Europa League. Door duels uit te vechten met grootheden zoals Aston Villa, wist de club zich te kronen tot de best presterende Nederlandse ploeg van dat seizoen. Evert Linthorst haalt nog regelmatig de foto's in zijn galerij tevoorschijn om het gevoel van die dag te herbeleven. Hij omschrijft het zonder twijfel als een van de mooiste dagen uit zijn leven. De wedstrijd zelf was een achtbaan van emoties. AZ leek lang op rozen te zitten, totdat een cruciale handsbal van Peer Koopmeiners de wedstrijd deed kantelen. Mats Deijl benutte de penalty en bracht de spanning in de slotfase volledig terug. Dirksen legt uit dat het voetbal onvoorspelbaar is en dat één moment een hele wedstrijd kan doen keren. Hij had bovendien het volste vertrouwen in zijn eigen rol tijdens de penaltyreeks, mede door de intensieve trainingen gedurende het seizoen en het vertrouwen dat zijn medespelers in hem stelden. De nasleep van deze historische dag zorgt ook vandaag de dag nog voor de nodige interactie tussen supporters uit het hele land. Terwijl de emoties in Alkmaar hoog oplopen door het huidige succes, is er op de achtergrond ruimte voor humor en sportieve rivaliteit. Sommige voetballiefhebbers grijpen deze dag aan om ludieke opmerkingen te maken over de bekerhistorie van andere clubs, zoals Vitesse, terwijl anderen zich afvragen waarom de media-aandacht voor bepaalde clubs in de Eredivisie zo verschillend verdeeld is. Het is duidelijk dat de bekerwinst van Go Ahead Eagles niet alleen in Deventer is blijven hangen, maar nog steeds de tongen losmaakt in heel Nederland. Of het nu gaat om het koesteren van een unieke sportieve prestatie of het plagen van rivalen, de impact van die ene bekerfinale is nog steeds voelbaar in de Nederlandse voetbalcultuur





