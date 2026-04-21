Een eeuw vol transport: Het roerige verleden en de toekomstvisie van familiebedrijf Sipma

Familiebedrijf Sipma uit Marwijksoord viert haar honderdjarig bestaan. Van de oorlogstijd en oliecrisissen tot de huidige uitdagingen in de transportsector: de derde generatie blikt terug en vooruit.

In de ruime hal van het gerenommeerde familiebedrijf Sipma in Marwijksoord heerst een bedrijvige sfeer terwijl de laatste sporen van een groots jubileumfeest worden weggeveegd. Former Sipma , de huidige generatie aan het roer, kijkt tevreden terug op de festiviteiten van het afgelopen weekend. Het bedrijf vierde daar het honderdjarig bestaan, een mijlpaal die begon toen zijn grootvader, naar wie hij is vernoemd, de allereerste vrachtwagen liet registreren.

Voor Former voelt het dragen van dezelfde naam als de grondlegger van het bedrijf als een bijzondere verantwoordelijkheid en een logisch levenspad. Hij geeft toe dat hij vanaf zijn geboorte wist dat zijn toekomst in de transportwereld lag. De geschiedenis van het bedrijf is een fascinerende reis die de familie al drie generaties lang met elkaar deelt. De verhalen over het ontstaan van het bedrijf zijn talrijk. Henk Sipma, de vader van Former, herinnert zich nog goed hoe hij zijn toekomst als timmerman opgaf voor het familiebedrijf. In de jaren zestig besloot hij zijn timmerkist voor negentig gulden aan zijn eigen vader te verkopen, een bedrag dat in die tijd aanzienlijk was, om zich volledig op de transportsector te storten. De weg naar succes was echter niet zonder hobbels. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden voertuigen gevorderd door de bezetter en moest opa Former noodgedwongen rijden voor de Duitsers om het bedrijf overeind te houden. Ook latere decennia boden uitdagingen, zoals de oliecrisissen van 1973 en 1978. Henk vertelt levendig over de tijd dat hij contant geld moest meenemen naar de haven om brandstofleveringen voor zijn dieseltanks veilig te stellen. Dergelijke periodes vroegen om creatieve oplossingen en een enorme dosis doorzettingsvermogen. Vandaag de dag staat Sipma er met ongeveer zestig vrachtwagens en negentig medewerkers sterker voor dan ooit, al blijven de huidige wereldwijde spanningen voelbaar. De huidige generatie, bestaande uit Former en zijn zus Agnes Sipma, omschrijft de strijd met de dieselprijzen als een voortdurend gevecht. Agnes benadrukt dat de brandstofkosten een vijfde van de totale kostprijs bepalen, wat betekent dat stijgende prijzen direct moeten worden doorberekend aan klanten. Ondanks het gebrek aan accijnskortingen in eigen land, in vergelijking met buurlanden, blijven de eigenaren optimistisch. Het fundament van het bedrijf is gebouwd op stabiliteit en het vermogen om niet in paniek te raken tijdens moeilijke economische tijden. Met dit in het achterhoofd kijkt de familie Sipma met vertrouwen naar de toekomst en hoopt zij op termijn het volgende jubileum in goede gezondheid en met een bloeiende onderneming te kunnen vieren





Sipma Transportbedrijf Familiebedrijf Jubileum Logistiek

