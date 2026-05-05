Edin Dzeko brengt winnaarsmentaliteit naar Schalke en leidt club naar Bundesliga

Edin Dzeko's overstap naar Schalke 04 heeft een enorme impact gehad op het team, zowel op als naast het veld. Zijn doelpunten, assists en vooral zijn leiderschap hebben de club naar promotie naar de Bundesliga geleid. Sportdirecteur Jeroen Mulder vertelt over Dzeko's invloed en vergelijkt hem met Dusan Tadic bij Ajax. Ook wordt er kort ingegaan op de mogelijkheid van een zesde Champions League-ticket voor de Premier League.

Edin Dzeko maakte in de winterstop de overstap naar Schalke 04 en heeft sinds zijn komst een enorme impact gehad op het team. In slechts negen wedstrijden scoorde hij zes doelpunten en leverde hij drie assists, maar zijn invloed ging verder dan alleen de statistieken.

Zijn winnaarsmentaliteit straalde af op de hele club, wat resulteerde in promotie naar de Bundesliga afgelopen weekend. Volgens sportdirecteur Jeroen Mulder was Dzeko's interesse in Schalke opmerkelijk. Hij informeerde via de spelers of er een plek was bij de club. Mulder vertelde aan VI PRO dat de Bosnische trainer Miron Muslic hem vertelde dat Dzeko bij hen een grote speler is, net zoals Johan Cruijff dat bij Ajax was.

Dzeko had de keuze uit andere clubs, maar koos ervoor om veel geld achter te laten om naar Schalke te komen. Mulder vergelijkt het aantrekken van Dzeko met de komst van Dusan Tadic bij Ajax. Beide spelers hebben een enorme invloed op het team en de club. Dzeko's prestaties waren indrukwekkend, maar het was niet alleen zijn verdienste.

Kenan Karaman speelde bijvoorbeeld ook een sleutelrol en profiteerde van Dzeko's aanwezigheid. Na de interlandperiode kwam Dzeko met schouderproblemen terug uit Bosnië, maar hij weigerde een wedstrijd tegen Paderborn te missen. Hij reed samen met een ploeggenoot naar de wedstrijd, wat een groot voorbeeld was voor het team. Zijn toewijding inspireerde zelfs oudere spelers in het krachthonk om harder te trainen.

Mulder hoopt dat Dzeko nog een jaar bij Schalke blijft, maar de toekomst is onzeker. De Premier League kan op verschillende manieren een zesde Champions League-ticket bemachtigen. Dit zou een grote stap zijn voor de competitie en zou de concurrentie verder verhogen





