Éderson krijgt verrassende WK‑oproep en staat in de schijnwerpers voor Manchester United

De Braziliaanse middenvelder Éderson werd op het laatste moment door coach Carlo Ancelotti geselecteerd voor het WK 2026, na een chaotisch vertrek vanuit Brazilië. Zijn mogelijke transfer naar Manchester United wordt nu nog interessanter.

Éderson , de 26‑jarige Braziliaanse middenvelder van Atalanta Bergamo, kreeg op het allerlaatste moment een onverwachte oproep van bondscoach Carlo Ancelotti voor het WK 2026 . De verrassende oproep kwam terwijl Éderson in zijn geboorteplaats was, waar hij een paar dagen van rust genoot en bovendien aanwezig was op de bruiloft van een goede vriend.

Het nieuws sloeg in als een schok, want hij had zijn paspoort niet bij zich - een vergissing die hem bijna het ticket naar Qatar zou kosten. Gelukkig kon zijn vrouw, die nog een koffer voor hem had ingepakt voor de terugreis, snel handelen en het paspoort via een vriend naar het stadion laten brengen.

Ondanks de chaotische omstandigheden en de korte tijd die hij had om zich te melden, slaagde Éderson erin om zich in te schrijven voor de nationale selectie, waar men hoopt dat hij het zwaartepunt mag vormen van de nieuwe generatie Braziliaanse spelmakers. De oproep van Ancelotti kwam op een moment dat de Braziliaanse selectie zich moet herstructureren na een aantal tegenslagen.

Een belangrijke verdediger van AS Roma, die eerder al een cruciale rol vervulde in de voorbereidingswedstrijd tegen Egypte, heeft een ernstige spierblessure opgelopen en zal het toernooi volledig moeten missen. Hierdoor ontstond er een vacuüm in de opeenvolgende linies, en Ancelotti besloot om Éderson als potentiële opvolger van Casemiro een kans te geven.

De jonge Italiaans‑gebaseerde middenvelder heeft in de afgelopen twee seizoenen laten zien dat hij zowel verdedigend als aanvallend kan bijdragen, waardoor hij een logische keuze is om de balans in het middenveld te bewaren. Op clubniveau wordt er ook veel over Éderson gesproken. Manchester United heeft een aanzienlijke interesse getoond en zou bereid moeten zijn om een transferbedrag van ruim veertig miljoen euro te betalen, met mogelijke bonussen die het totaal tot ongeveer 45 miljoen euro kunnen opdrijven.

Indien de transfer doorgaat, kan Éderson een contract tekenen tot medio 2030, waarmee hij een lange termijn investering zou worden voor de Engelse club. De verwachting is dat hij zich bij United zal ontwikkelen tot een spilfiguur, zowel in de Premier League als op internationaal niveau, en daarmee de erfenis van Casemiro zou kunnen voortzetten.

Deze ontwikkelingen onderstrepen hoe snel een onverwachte nationale oproep kan uitgroeien tot een carrière‑veranderende slag, waarbij zowel club als land profiteren van het talent en de veelzijdigheid van de jonge Braziliaan





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