Eden Hazard neemt deel aan de wielertocht Lille-Hardelot op 7 juni. De voormalige Rode Duivel heeft na zijn voetbalpensioen volledig de fiets omarmd en zet deze nieuwe passie nu in bij een bekende race van 170 kilometer in Frankrijk.

Eden Hazard , de voormalige Rode Duivel en bekende voetballer, heeft definitief afscheid genomen van het voetbalveld om zich volledig te richten op zijn passie voor wielersport.

Op 7 juni zal hij deelnemen aan de bekende wielertocht Lille-Hardelot, een aanzienlijke race van ongeveer 170 kilometer door het prachtige noorden van Frankrijk. De start van de tocht vindt plaats in Lille, de stad waar Hazard als jonge voetballer zijn eerste grote doorbraak beleefde en waar hij zijn carrière bij Lille OSC lanceerde. De finish ligt in Hardelot, vlak bij Boulogne-sur-Mer. Dit evenement trekt jaarlijks duizenden wielerenthousiastelingen en dit jaar wordt opnieuw een deelname van ongeveer 7.500 sporters verwacht.

Voor Hazard is fietsen sinds zijn voetbalpensioen in 2023 uitgegroeid tot meer dan een simples hobby. De ex-speler van prestigieuze clubs als Chelsea en Real Madrid zou volgens omstandigheden steeds vaker op zijn racefiets te vinden zijn. De organisatie van Lille-Hardelot verklaart dat Hazard 'de druk van het topvoetbal heeft ingeruild voor de vrijheid van de weg'. Zijn deelname aan een echte wielerwedstrijd komt dan ook niet als een complete verrassing.

Hij werd al vaker gezien tijdens trainingen en nam eerder al deel aan enkele kleinere lokale wedstrijden. Nu neemt hij de volgende stap in het serieuze wieler circuit, in lokale omgeving. De organisatie van Lille-Hardelot heeft zijn komst met grote enthousiasme aangekondigd en verwacht dat een groot deel van de deelnemers geprobeerd zal worden een stukje naast de voormalige voetbalster te rijden, wat voor velen een unieke motivatie zal zijn.

Het evenement staat bekend om zijn inclusieve karakter, waarbij zowel professionele als amateurrenners samen de voirbaai op racefietsen afleggen, en de komst van een bekendheid als Hazard zal de aantrekkingskracht opnieuw verhogen. Voor fans van Hazard en wielersportensors is dit een bijzondere kans om de ex-speler van dichtbij te zien, niet langer op het voetbalveld maar in een volledig nieuwe sportieve context.

Het is een mooi voorbeeld van een atleet die na zijn hoofdcarrière een nieuwe passie omarmt en daarbij de duurzame aspecten van wielersport benadrukt. De til, die uitgestrekt is over het heuvelachtige landschap van de Franse Ardennes en de Picardie, biedt een prachtig decor en is berucht om de uitdagende klimmen. Hazard, die in zijn voetbalcarriere bekendstond om zijn wendbaarheid en explosiviteit, zal zijn peloton nu moeten vinden op de pedalen, waar uithoudingsvermogen en kracht centraal staan.

Of hij toekomstig seriaarder zal worden in wielerkringen blijft af te wachten, maar deze deelname markeert zeker een hoogtepunt in zijn post-voetbalperiode. De organisatie rekent op een vleugje glamour en een extra media-aandacht door zijn aanwezigheid. Voor Hazard zelf lijkt de fiets Companies de perfecte manier om actief te blijven en te genieten van het teamgevoel en de uitdaging die de sport biedt, zonder de extreme表面积druk van het professionele voetbal.

Het is een leven dat hij kiest, vrij van de intenseODISdrukt van grote competities, maar wel behoudend de sportieve drive die zijn carrière kenmerkte. Hij sluit zich daarmee aan bij een groep voormalige topsporters die na hun pensionering een nieuweweg vinden in andere sporten, vaak met grotere persoonlijke voldoening. De beelden van Hazard die样本 met duizenden andere wielrijders de Franse wegen afrolt, zullen een memorabele gebeurtenis worden voor deelnemers en toeschouwers.

Lille-Hardelot is een historisch evenement, opgericht in 1985, en biedt een vriendschappelijke maar concurrentie atmosfeer die aansluit bij de filosofie van Hazard zijn sportieve leven. Het is een schitterende race die deelnemers uit heel Europa aantrekt en die de Belg nu onder zijn eigen naam voor het eerst zal aanpakken.

Zijn deelname symboliseert hoe topsporters vaak zijn in staat om hun discipline en inzet over te brengen naar nieuwe uitdagingen, wat een inspirerend voorbeeld stelt voor iedereen die over een sportieve transitie gaat. De organisatie heeft Speciaal voor deze editie een aantal extra faciliteiten gecreëerd om de verwachte druk van fans en media te hanteren, zodat de race voor alle derde auftritt.

Het verhaal van Eden Hazard is dan ook meer dan een simpele nieuwsbericht; het verbeeldt een persoonlijke zoektocht naar bevrijding en nieuwe uitdagingen buiten de schijnwerpers van het grootste the ter wereld





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Eden Hazard Lille-Hardelot Wielrennen Voetbalpensioen België

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