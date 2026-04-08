Ede pauzeert bouwplannen nabij geitenhouderijen wegens gezondheidsrisico's

De gemeente Ede stopt de ontwikkeling van woningen en andere gevoelige functies in de buurt van geitenhouderijen vanwege zorgen over de gezondheid van bewoners. Nieuwe aanvragen worden afgewezen en bestaande plannen gepauzeerd in afwachting van landelijk beleid.

De gemeente Ede zet een pauze op de ontwikkeling van woningen, zorgcentra, scholen en kinderopvang in de nabijheid van geitenhouderijen. Dit besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders als reactie op de aanhoudende zorgen over de gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan de aanwezigheid van deze bedrijven. Nieuwe aanvragen voor bovengenoemde functies, die zich binnen een straal van 500 meter van een geitenhouderij bevinden, zullen worden afgewezen.

Daarnaast worden plannen die zich tussen de 500 en 1000 meter van een houderij bevinden, voorlopig opgeschort. De gemeente neemt deze maatregelen uit voorzorg om de gezondheid van haar inwoners te beschermen. De beslissing volgt op eerdere onthullingen en onderzoeken die de risico's in kaart hebben gebracht. Zo toonde een gezamenlijk onderzoek van Omroep Gelderland, NRC en Follow the Money eerder dit jaar aan dat er in de afgelopen jaren landelijk aanzienlijk veel woningen zijn gebouwd in de directe omgeving van geitenhouderijen. Dit terwijl al langer bekend is dat de kans op longontsteking verhoogd is in de buurt van deze bedrijven. De provincie heeft al langer beperkingen opgelegd aan geitenhouders wat betreft uitbreiding, maar de bouw van woningen in de buurt van de bedrijven werd tot op heden niet verboden. Een recent rapport laat zien dat omwonenden binnen een straal van 500 meter van een geitenhouderij een aanzienlijk hogere kans hebben op het ontwikkelen van longontsteking. \Het college van burgemeester en wethouders benadrukt dat deze tijdelijke maatregelen bedoeld zijn om duidelijkheid te verschaffen aan initiatiefnemers en om de gezondheid van de inwoners te waarborgen. Wethouder Jan Pieter van der Schans heeft in een verklaring op de gemeentelijke website aangegeven dat de gemeente verwacht dat nieuwe gevoelige functies binnen 500 meter van geitenhouderijen niet langer mogelijk zullen zijn. De situatie met betrekking tot ontwikkelingen tussen de 500 en 1000 meter is nog onzeker in afwachting van landelijk beleid, vandaar de pauzering van bestaande plannen binnen deze afstand. Inmiddels zijn er al concrete gevolgen van het besluit zichtbaar. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn vier concrete projecten stopgezet, omdat ze zich binnen de 500-meter zone bevonden. Daarnaast zijn er vijf projecten die zich tussen de 500 en 1000 meter afstand bevinden, in afwachting van de landelijke richtlijnen, op pauze gezet. De woordvoerder merkt daarbij op dat het vooral individuele woningbouwplannen en kleinere projecten betreft. De gemeente heeft tegelijkertijd enkele uitzonderingen gedefinieerd. Herbouw van bestaande functies blijft bijvoorbeeld wel mogelijk, omdat de gezondheidseffecten hierbij verwaarloosbaar zouden zijn. Ook de toevoeging van maximaal twee woningen in het geval van stoppen van een boerenbedrijf blijft toegestaan. \De gemeente Ede is zich bewust van de impact van deze maatregelen op diverse partijen, waaronder ontwikkelaars en potentiële bewoners. De beslissing is echter genomen op basis van de prioriteit die de gemeente geeft aan de volksgezondheid. De gemeente zal de ontwikkelingen rondom het landelijke beleid nauwlettend volgen en waar nodig de lokale beleidslijnen aanpassen. De gemeente benadrukt dat het in het belang van de inwoners is om nu deze maatregelen te treffen. De gemeente hoopt dat de tijdelijke pauzeperiode leidt tot een zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokken partijen, en tevens de ruimte biedt om het uiteindelijke beleid, dat de gezondheid van de inwoners optimaal waarborgt, vorm te geven. De gemeente zal communiceren over de voortgang van de ontwikkelingen en de gevolgen van het landelijke beleid. De beslissing toont aan dat de gemeente Ede haar verantwoordelijkheid serieus neemt als het gaat om de bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving





Ede Geitenhouderij Woningbouw Gezondheid Longontsteking Volksgezondheid Beleid Pauze Omgeving

