Dylan Groenewegen en Unibet Rose Rockets klaar voor debuut in de Giro d'Italia

De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen start vol ambitie aan de Giro d'Italia met zijn nieuwe ploeg, waarbij hij mikt op etappezeges en de prestigieuze roze trui.

Dylan Groenewegen bevindt zich momenteel op een absolute topvorm na een voorjaar dat getekend werd door herhaaldelijke successen. Met overwinningen in de Ronde van Brugge, de Bredene Koksijde Classic en de Grote Prijs Monseré op zak, start hij met een enorm zelfvertrouwen aan de Giro d'Italia.

De Italiaanse grote ronde opent met een rit dat perfect aansluit bij zijn kwaliteiten als topsprinter, wat betekent dat hij direct kan strijden om de prestigieuze roze leiderstrui. Hoewel Groenewegen benadrukt dat iedereen in de Giro weer op nul begint, is de mentale bagage van zijn recente zeges onmiskenbaar waardevol. Het vermogen om in de finale het verschil te maken is een eigenschap die hem tot een van de grootste favorieten voor de openingsrit maakt.

De spanning stijgt naarmate de start dichterbij komt, en de focus ligt volledig op het maximaliseren van de kansen in de eerste etappe. De context waarin Groenewegen deze koers rijdt is bijzonder, aangezien hij uitkomt voor Unibet Rose Rockets. Deze ploeg, opgericht in 2023 door de ambitieuze Bas Tietema, heeft een opmerkelijke evolutie doorgemaakt.

Wat oorspronkelijk begon als een creatief project op YouTube, is in korte tijd getransformeerd tot een volwaardige professionele wielerploeg die nu voor het eerst de uitdaging van een grote ronde aangaat. Om de kansen van Groenewegen te vergroten, is de ploeg versterkt met de expertise van oud-topsprinter Marcel Kittel. Kittel, die in december 2025 bij de formatie aansloot, heeft als coach de taak gekregen om de sprinttrein tot in de perfectie af te stellen.

Volgens Kittel was het essentieel dat Dylan de onbetwiste leider van de ploeg zou worden, een rol die hij in het verleden ook altijd succesvol heeft vervuld. De ambitie is helder: niet alleen deelnemen, maar daadwerkelijk etappes winnen en de wielerwereld verbazen met de kracht van dit nieuwe project. Naast de sportieve ambities valt de unieke sfeer binnen de ploeg op. Er heerst een cultuur waarin openheid en humor hand in hand gaan met hard werken.

Een treffend voorbeeld hiervan is de interactie tussen de jonge Noor Karsten Larsen Feldmann en Marcel Kittel. Hoewel Feldmann door ziekte niet kan starten in de Giro, is hij een publieksfavoriet geworden door zijn directe manier van communiceren, waaronder een moment waarop hij Kittel vroeg om zijn mond te houden tijdens een hectische finale. Groenewegen geeft aan dat dit soort momenten juist de kracht van de ploeg tonen, omdat iedereen zijn mening kan geven zonder angst.

Deze informele sfeer zorgt voor een sterke onderlinge band, wat cruciaal is tijdens de zware drie weken van een grote ronde. De selectie voor de Giro is een diverse groep, bestaande uit Nederlanders zoals Hartthijs de Vries, Wout Poels en Elmar Reinders, aangevuld met sterke rijders uit Tsjechië, Slowakije en Denemarken, waaronder de gebroeders Kopecký en Niklas Larsen. De weg naar de Giro was echter niet zonder hindernissen.

Groenewegen kampte met de gevolgen van een harde valpartij tijdens de Scheldeprijs, waarbij hij een flinke klap op zijn rug kreeg. Dit dwong hem om een koers over te slaan en extra rust te nemen om volledig te herstellen. Ondanks deze tegenslag bevestigt de sprinter dat hij qua trainingen precies op schema ligt en dat het trainingskamp met de ploeg zeer succesvol is verlopen.

Hij voelt zich fysiek en mentaal klaar om het op te nemen tegen sterke concurrenten zoals de machtige Jonathan Milan. De focus ligt nu op het behouden van de rust en het voorkomen van onnodige druk, terwijl het team streeft naar een eerste overwinning. De race start in het Bulgaarse Nessebar en vindt haar apotheose op 31 mei in de eeuwig stad Rome.

Voor Groenewegen en Unibet Rose Rockets is dit het ultieme podium om te bewijzen dat hun unieke aanpak van het wielrennen ook op het hoogste niveau vruchten afwerpt





