Dylan Groenewegen-driven naar finishesprint in slotetappe van Giro d'Italia in Rome

De slotetappe van de Giro d'Italia belooft een spannende massasprint in Rome. Dylan Groenewegen heeft eerder deze Giro verschillende keren gefaald in sprintetappes maar ziet deze vlakke etappe als zijn laatste grote kans. Hij moet concurreren met snelle mannen zoals Paul Magnier, Jonathan Milan en Tobias Lund Andresen. Het geduld van het peloton met de vluchtgroep lijkt op.

Mannen: etappe 21, een net zo vlakke sprintersrit van 131 km met finish in Rome . De vlucht is bijna voorbij: het peloton ziet het drietal in de verte op deze kaarsrechte weg al rijden.

Ze zullen ze nog wel even laten zwemmen, voor het overzicht. Maar dat het sprinten wordt, is wel zeker. Nu Lorena Wiebes, de grote favoriet en verreweg de sterkste sprintster van het peloton, er niet meer is, is het de vraag wie dan de rapste benen heeft. Zonder Wiebes zijn dit de grote kanshebbers: Elisa Balsamo (Lidl-Trek): de rozetruidrager was gisteren achter Wiebes de snelste van de rest en zal er alles aan doen om de roze trui te behouden.

Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech): na Wiebes is zij de snelste sprintster die Nederland heeft rondfietsen. Zaterdag ging het in de finale een beetje mis met positioneren, maar vlak haar niet uit. Lara Gillespie (UAE-ADQ): na Balsamo was de Ierse gisteren de derde snelste, bovendien heeft ze een sterke lead-out van Elisa Longo Borghini. En dan nog: verlies Chiara Consonni (Canyon-Sram) en Georgia Baker (Liv-AlUla Jayco) niet uit het oog, de nummer drie en vier van de etappe van gisteren.

De drie rensters die nog altijd voorop rijden zullen nu langzaam maar zeker toch wel de druk van het peloton gaan voelen. Met nog 25 kilometer tot de streep is het gat tussen het peloton en de kopgroep nog altijd een kleine twee minuten. Dylan Groenewegen zal straks in Rome niet de enige zijn die wil winnen. Er zijn meer sprinters die het kunnen en, belangrijker, nog niet hebben gewonnen.

Met deze rappe mannen moet Groenewegen afrekenen: Paul Magnier: de Franse leider in het puntenklassement won al drie sprintritten deze Giro en is vandaag ook weer een van de topfavorieten. Magnier won de 1ste, 3de en 18de etappe. Ook werd hij al eens 3de en 5de. Jonathan Milan: de boomlange en razendsnelle Milan won in zijn carrière al meerdere ritten in de Giro, het puntenklassement ook, maar deze Giro lukt het allemaal net niet.

Milan werd deze Giro al 4de, 2de en 3de. Tobias Lund Andresen: de rappe Deen behoort niet tot de allersnelste sprinters, maar na drie zware weken fietsen behoort hij zeker tot de grote kanshebbers. Hij werd deze Giro al 2de, 9de en 7de. En dan zijn er nog een aantal renners die kunnen verrassen: Turner, Malucelli, Strong, Lonardi en Aular.

En wat deed Groenewegen dan in al die etappes? Waarom lukte het nog niet? Zo gingen de sprintetappes waarin Groenewegen kans maakte: Groenewegen lag bij de crash die ontstond in de hectische finale van de eerste etappe in Bulgarije. In de derde rit in Bulgarije scheelde het niets.

Groenewegen deed vrijwel alles goed, maar op de streep waren Magnier en Milan net eerder. Etappe 6: val in laatste U-bocht. In Napels leek het te lukken: de lead-out van zijn Rockets-trein was perfect, maar in de allerlaatste bocht, een lastige U-bocht met natte kasseien, gleed Groenewegen onderuit. Weg kans.

Etappe 15: vluchters niet teruggehaald. In Milaan was de aankomst en de hele dag volledig vlak. Dat kon niet anders dan iets voor de sprinters worden. Maar de sprintersploegen verkeken zich op de vluchters, die het redden met een paar seconden voorsprong.

Groenewegen eindigde de massasprint erachter als tweede van de groep. Alleen Magnier was sneller. Etappe 18: waar was Groenewegen? Op papier was dit niet meteen een sprintersetappe, vanwege de korte listige heuveltjes in de finale, maar Magnier en Milan toonden zich wel.

Groenewegen probeerde het niet, liet het lopen en moet gedacht hebben: krachten sparen voor Rome. Over zo'n twee uur gaat in Rome de 21ste van de mannen van start. Zo'n typische slotetappe waarin de eerste uren in wandeltempo zullen worden gereden, totdat het tempo in de straten van Rome nog eenmaal flink zal worden opgevoerd. En daar wil Dylan Groenewegen het na meerdere mislukkingen dan gaan doen.

Hoe de rit eruit ziet? Vlak, heel vlak, en de renners rijden van Rome naar de kust en weer terug naar de hoofdstad. Die lokale ronde in Rome is nog best kronkelig. Vijf kilometer lang, negen ronden en dan in volle vaart en waarschijnlijk met een grote groep naar de finish.

Ideaal voor Dylan Groenewegen. De Nederlander zei gisteren al na de finish dat hij de laatste kilometers in Rome met ploegleider en sprintexpert Marcel Kittel uitgebreid had doorgenomen. De drie koplopers zagen net dat van hun voorsprong nog maar een minuut over was, terwijl die niet zo lang geleden nog 6 minuten telde. Ook in het peloton zien ze het, waar ze nu iets gas terugnemen, anders slokken ze de vluchtsters wel heel vroeg weer op.

Het gat zal wel weer wat groeien. Nog 83 km | Peloton komt er snel aan. In deze heuvelachtige sector van de etappe komt het peloton wel heel erg snel dichter bij de drie koplopers. Ineens is het verschil nog maar iets meer dan anderhalve minuut.

La Bella kwam overigens als eerste boven op de gecategoriseerde helling en zij start morgen dus in de bergtrui





