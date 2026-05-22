Dutch News: Rico Verhoeven Takes on Unbeaten Boxer Oleksandr Usyk in Egypt

The article highlights the upcoming fight between reigning WBO cruiserweight champion Rico Verhoeven and Oleksandr Usyk, the unbeaten world champion, in Egypt. The Rotterdammer Leon Aertgeers is impressed by the worldwide attention the match is receiving.

Normaal staat Rico Verhoeven bekend als de koning van het kickboksen, maar zaterdagavond wacht hem misschien wel de grootste uitdaging uit zijn carrière. In Egypte stapt hij de bokssring in tegen de ongeslagen wereldkampioen Oleksandr Usyk.

Rotterdammer Leon Aertgeers zit er met zijn neus bovenop. Hij is namens de Nederlandse profboksbond afgereisd naar Caïro en merkt dat het gevecht wereldwijd enorm leeft.

'Het begint hier echt te bruisen', vertelt Aertgeers vanuit zijn hotel in Egypte. Dit is niet zomaar een wedstrijd, stelt Aertgeers.

'Het gaat om wereldtitels, waaronder de WBC-titel. Dat zijn de grootste prijzen die je in het boksen kunt winnen. Dat Verhoeven überhaupt om een wereldtitel bokst, is volgens veel kenners opmerkelijk. De Brabander domineert al jaren het kickboksen, maar heeft nauwelijks ervaring op het hoogste niveau in de bokssport.

'Normaal gesproken moet je gerankt zijn om voor een wereldtitel te mogen vechten', legt Aertgeers uit. 'Dus eigenlijk had dit niet zomaar gekund. Maar dit is natuurlijk zo'n bijzonder affiche dat iedereen het wil kijken.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rico Verhoeven Boks Wilt Zien Ter Wereld Topklasse Campagne Duel Is Belangrijk Wereldwijd Mensen Kijken Mee Nog Nooit Verloren Grote Uitdaging Volledige Bieden Geld Voor De Overwinning Nederland Topsporters Bijdraagt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verhoeven wil Usyk verrassen met onvoorspelbaar boksenRico Verhoeven (37) gelooft dat hij de ongeslagen wereldkampioen Oleksandr Usyk zaterdag kan verrassen in hun gevecht om de wereldtitel van World Boxing Council (WBC). 'Ik boks niet als een echte bokser en ben onvoorspelbaar', zegt de voormalig kickbokskampioen uit Halsteren donderdag in Egypte, waar de wedstrijd wordt georganiseerd.

Read more »

Verhoeven wil Usyk in Egypte verrassen met onvoorspelbaar boksenRico Verhoeven (37) gelooft dat hij de ongeslagen wereldkampioen Oleksandr Usyk zaterdag kan verrassen in hun gevecht om de wereldtitel van World Boxing Council (WBC). 'Ik boks niet als een echte bokser en ben onvoorspelbaar', zegt de voormalig kickbokskampioen uit Halsteren donderdag in Egypte, waar de wedstrijd wordt georganiseerd.

Read more »

Rico Verhoeven stapt zaterdagavond terug in de ring voor bokswedstrijd tegen Oleksandr UsykVoormalig kickbokswereldkampioen Rico Verhoeven stapt zaterdagavond terug in de ring voor een bokswedstrijd tegen Oleksandr Usyk, wereldkampioen zwaargewicht. In het idyllische decor aan de voet van de piramide van Gizeh in Egypte mag Verhoeven zijn voeten niet gebruiken. Hoeveel kans heeft hij tegen de ongeslagen Oekraïner?Verhoeven heeft zich de afgelopen maanden minutieus voorbereid op zijn bokswedstrijd tegen Usyk.

Read more »

Maakt Verhoeven kans tegen wereldkampioen Usyk? 'Kan ook pak slaag krijgen'Voormalig kickbokswereldkampioen Rico Verhoeven stapt zaterdagavond terug in de ring voor een bokswedstrijd. Tegenstander is Oleksandr Usyk, wereldkampioen zwaargewicht. In het idyllische decor aan de voet van de piramide van Gizeh in Egypte mag Verhoeven zijn voeten niet gebruiken.

Read more »