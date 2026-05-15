Durán's opvallende vlucht bij Zenit en mogelijke transfer naar Galatasaray

De Colombiaanse spits Durán heeft opnieuw een opvallende vlucht genomen. De aanvaller, die anderhalf jaar geleden nog 77 miljoen euro kostte en voor wie Feyenoord afgelopen winter nog een poging waagde, is plots tijdelijk vertrokken bij zijn club Zenit St. Petersburg. Volgens het Turkse medium heeft Durán 'tijdelijk verlof vanwege persoonlijke omstandigheden' gekregen. Het is nog niet bekend wanneer de Colombiaans international terugkeert bij de club. Fanatik weet echter meer: het Turkse medium claimt dat Durán recent, tijdens zijn verlof, twee dagen in Istanbul is geweest. Dat heeft mogelijk te maken met interesse van Galatasaray. De landskampioen wordt in Turkije namelijk sterk gelinkt aan het binnenhalen van Durán. Dat zou een pikante transfer zijn, gezien het dienstverband van de aanvaller bij Fenerbahçe. Durán beleeft bij Zenit tot dusver ook een teleurstellende periode. De Zuid-Amerikaan heeft geen basisplaats weten te veroveren en bleef de afgelopen twee competitiewedstrijden zelfs negentig minuten op de bank. Daarmee raakt de loopbaan van Durán steeds verder in het slop. Het is dus ook niet duidelijk waar zijn toekomst ligt. De huurverbintenis van Durán bij Zenit loopt deze zomer af, maar bij Al Nassr staat hij nog vier jaar onder contract.

