Denzel Dumfries was de grote held bij Internazionale in een spectaculaire wedstrijd tegen Como. De Nederlander scoorde twee keer en leidde zijn team naar een cruciale overwinning in de strijd om de Italiaanse titel. De wedstrijd eindigde in 3-4.

Internazionale heeft een cruciale overwinning behaald in de strijd om de Italiaanse titel, na een enerverend topduel in de Serie A tegen Como . De wedstrijd, die eindigde in een spectaculaire 3-4 overwinning voor Inter, werd gekenmerkt door een hoofdrol voor Denzel Dumfries . De Nederlandse vleugelverdediger was de absolute matchwinner en wist zowel met het hoofd als met zijn linkerbeen te scoren.

Met Dumfries in de basis en Stefan de Vrij op de bank, begon Internazionale aan de wedstrijd tegen Como, de nummer vier in de Serie A. De wedstrijd beloofde een aantrekkelijk duel te worden, maar de eerste helft was lange tijd een kat-en-muisspel. Beide teams waren beducht om fouten te maken, waardoor kansen schaars waren. Toch viel de openingstreffer voor Como. Álex Valle benutte een rebound om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Nico Paz kreeg een schietkans, maar zijn poging werd nog gekeerd door Yann Sommer. De Zwitser was echter kansloos bij de tweede poging van Paz, die de voorsprong van Como verdubbelde. De voorsprong van Como gaf de ploeg vleugels, maar Internazionale gaf niet op. Vlak voor rust bracht Marcus Thuram de spanning terug door de aansluitingstreffer te scoren na een voorzet van Nicolò Barella. De ruststand was 2-1 voor Como. Direct na rust kwam Internazionale sterk uit de kleedkamer en kwam al snel op gelijke hoogte met Como. Een defensieve fout bij Como werd genadeloos afgestraft door Marcus Thuram, die zijn tweede goal van de wedstrijd maakte. De wedstrijd bleef spannend, en de druk van Internazionale bleef aanhouden. In de 58e minuut was het wederom Dumfries die de heldenrol opeiste. De Nederlandse verdediger kopte een vrije trap onberispelijk binnen, wat de 2-3 betekende. Het was een cruciale goal die de wedstrijd kantelde. Maar het feest was nog niet over voor Dumfries en Internazionale. De Nederlandse vleugelverdediger, die in de eerste helft wat minder uit de verf was gekomen, groeide uit tot de man van de wedstrijd. Dumfries scoorde zijn tweede goal en de vierde voor Inter, toen de bal voor zijn linkerbeen viel. Butez, de doelman van Como, kon wederom niets uitrichten. Het gat tussen de ploegen werd twee goals, wat een enorme impact had op de wedstrijd. Como kon de achterstand ondanks een aansluitingstreffer niet meer goedmaken. Ange-Yoan Bonny veroorzaakte een overtreding en na ingrijpen van de VAR kreeg Como een penalty die werd benut door Lucas Da Cunha. De eindstand werd uiteindelijk 3-4. De overwinning van Internazionale heeft de voorsprong in de Serie A aanzienlijk vergroot. De voorsprong op de concurrentie is nu negen punten. De resultaten van andere teams in de competitie speelden ook een rol. AC Milan verloor in eigen huis van Udinese, en Napoli kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Parma. De nederlaag van Como heeft consequenties voor de positie van de ploeg in de ranglijst; Juventus profiteerde en nam de vierde plaats over. Met nog zes wedstrijden te gaan, lijkt het 21e landskampioenschap voor Internazionale binnen handbereik te komen. De overwinning tegen Como was een cruciale stap in de goede richting en verstevigde de positie van Inter als favoriet voor de titel. De uitmuntende prestatie van Denzel Dumfries in deze wedstrijd zal ongetwijfeld in de herinnering blijven als een sleutelmoment in de race om de Scudetto. De focus ligt nu op het consolideren van de voorsprong en het behouden van de huidige vorm om de titel definitief binnen te slepen





