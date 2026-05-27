Duizenden starten aan avondvierdaagse Lelystad ondanks warm weer

Meer dan 8000 deelnemers liepen de eerste dag van de avondvierdaagse in Lelystad, ondanks de hoge temperaturen. Er werd gekozen voor routes van vijf, 7,5 of tien kilometer, waarbij de nieuwe 7,5 kilometer aantrekkelijk was voor een brede groep. Organisatie gaf tips voor warm weer. Delenaren describeerden een gezellige ervaring, met dansgroepen en families die de wandeling volbrachten.

Ondanks het warme weer deden dinsdagavond zo'n achtduizend mensen mee aan de eerste dag van de avondvierdaagse in Lelystad . Deelnemers , variërend van kinderen en families tot individuele lopers, kozen voor routes van vijf tot tien kilometer.

Voor het eerst werd ook een afstand van 7,5 kilometer aangeboden, bedoeld voor degenen voor wie de vijf kilometer te kort en de tien kilometer te lang zijn. Organisator Petra Hoogveld adviseert deelnemers om voldoende water mee te nemen, lichte en ademende kleding te dragen en een hoofddeksel te gebruiken. Verder moet men zich goed inrichten met zonnebrandcrème voor vertrek. De 57-jarige Brigit Bosboom liep als eerste de vijf kilometer in één uur en twee minuten finish op het Agoraplein.

De 12-jarige Imani Sankoh liep met haar dansgroep de vijf kilometer. Ondanks de hitte hielpen ijsblokjes om af te koelen en de dansende voortgang maakte het gezellig. Ook de familie Van Dijk, met ouders, twee kinderen van zes en een tante, vond de wandeling leuk en vlot. De familie liep een beetje voor de groep uit, waardoor ze lekker door konden lopen. Ze zullen de komende dagen ook meedoen





