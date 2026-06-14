Duizenden mensen lopen stille tocht voor slachtoffers van auto-ongeluk

In Axel in Zeeuws-Vlaanderen zijn duizenden mensen naar een stille tocht gegaan om de vier mensen te herdenken die omkwamen bij een auto-ongeluk. De tocht liep van Axel naar de basisschool waar de slachtoffers les gaven. De organisatie had mensen opgeroepen om witte kleding te dragen en knuffels mee te nemen om de slachtoffers te herdenken.

In Axel in Zeeuws-Vlaanderen hebben duizenden mensen een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de vier mensen die omkwamen bij het ongeluk op de N290.

Drie kinderen en hun schooldirecteur werden op hun fiets aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Deelnemers van de stille tocht liepen door Axel en eindigden bij De Warande, de basisschool van de slachtoffers. Daar wordt twee minuten stilte gehouden. De organisatie had mensen opgeroepen om witte kleding te dragen.

Daar is door vrijwel iedereen gehoor aan gegeven. Ook had de organisatie van de tocht gevraagd om knuffels mee te nemen om de slachtoffers te herdenken. Daarnaast hebben mensen bloemen en witte ballonnen bij zich. De sfeer is emotioneel, zegt een verslaggever van de NOS.

Het verdriet is ongelofelijk groot, zei burgemeester Weerwind van de gemeente Terneuzen, waaronder Axel valt. Weerwind liep mee met de tocht. Ook Hugo de Jonge is aanwezig als commissaris van de Koning in de provincie Zeeland. Een auto raakte van de weg en reed in op veertien fietsende schoolkinderen en twee begeleiders.

De toedracht is nog altijd onduidelijk. De bestuurder, een man van 19 jaar, is opgepakt en zit vast. Behalve de vier doden raakten drie kinderen gewond. De snelheidslimiet op de N290 is tijdelijk verlaagd, van 80 naar 50 kilometer per uur.

Dat is omdat er veel toeloop is van mensen die er bloemen willen neerleggen. De afgelopen dagen was er een inzamelingsactie voor de nabestaanden. Het streefbedrag was 15.000 euro, maar na een paar dagen was al opgehaald. Vanwege het hoge bedrag werd de inzamelingsactie gesloten.

Het geld wordt gebruikt voor onder meer uitvaarten van de slachtoffers en slachtofferhulp voor de bewuste basisschool





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Axel Zeeuws-Vlaanderen Stille Tocht Auto-Ongeluk Slachtoffers

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