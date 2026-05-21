Duizenden mensen demonstreren in Utrecht voor asielzoekers

In Utrecht zijn duizenden mensen meegedaan aan een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. De aanwezigen spraken zich uit tegen het recente geweld bij anti-azc-protesten. De betoging verliep strijdbaar en vreugdevol, zegt een woordvoerder van de organisatie tegen de NOS.

De manifestatie werd georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en DeGoedeZaak. Volgens de organisatoren waren er ruim tienduizend deelnemers. De actie begon op het Domplein en vervolgens zijn de demonstranten naar het Jaarbeursplein gelopen. Deelnemers droegen borden met teksten als: 'Zeg ja tegen azc' en 'Toen niet, nu niet.

Nooit meer fascisme'. Er werd met uiteenlopende vlaggen gezwaaid: van de Palestijnse tot die van politieke partij Pro. De demonstranten scandeerden dat vluchtelingen welkom zijn. Op een podium werden toespraken gehouden.

'In dit land is heel veel mis, maar dat komt niet door vluchtelingen', zei een van de sprekers. Verspreid over Nederland zijn de afgelopen maanden herhaaldelijk demonstraties gehouden tegen de komst van asielzoekerscentra. Op deze manifestaties uiten sommige bewoners hun onvrede over het lokale beleid en de communicatie over de komst van opvanglocaties. Er doen ook extreemrechtse groepen mee, die fel tegen de komst van migranten of asielzoekers zijn.

Op verschillende plekken, zoals Loosdrecht en Apeldoorn, zijn anti-azc-protesten meerdere avonden op rij uitgelopen op rellen. In Loosdrecht werd bijvoorbeeld brand gesticht voor een noodopvanglocatie en werden hulpverleners tegengehouden of bekogeld. Er zijn vaker solidariteitsprotesten geweest om asielzoekers een hart onder de riem te steken. Afgelopen zaterdag waren dit soort manifestaties in Nijmegen, Leeuwarden en Groningen.

De betoging in Utrecht van vandaag lijkt de grootste te zijn geweest van dit jaar





