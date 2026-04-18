Duizenden bezoeken gloednieuwe Gereformeerde Kerk Rehobôth Kesteren tijdens open dag

Meer dan 3000 bezoekers, waaronder veel niet-gelovigen, bewonderden de recent gebouwde Gereformeerde Kerk Rehobôth in Kesteren tijdens een drukbezochte open dag. Het imposante, moderne gebouw biedt plaats aan 1750 kerkgangers en is een reactie op de groeiende gereformeerde gemeenschap in de regio. De kerktopper van 37 meter domineert de skyline en is een zichtbaar teken van bloeiende geloofsgemeenschap.

Duizenden mensen bezochten afgelopen zaterdag de gloednieuwe Gereformeerde Kerk Rehobôth in Kesteren tijdens een open dag . Zowel gelovigen als niet-gelovigen stonden in de rij om het imposante gebouw van binnen te bewonderen, nog voor de officiële ingebruikname. 'We hebben de kerk opengesteld voor onze eigen leden, maar ook voor mensen uit de buurt en omliggende plaatsen', licht Cor van der Wardt, lid van de bouwcommissie, toe. 'Daarnaast zijn er veel mensen die dagelijks langs de bouw reden en de kerk steentje voor steentje hebben zien verrijzen. Zij wilden natuurlijk ook een kijkje nemen.'

Binnen werd een duidelijke looproute uitgezet. De kerkzaal zelf, met een capaciteit van maar liefst 1750 personen, trok veel bekijks. Iedereen wilde een foto maken van deze indrukwekkende ruimte. De uitstraling van het interieur is sober en modern, met witte muren en een minimalistisch design. Rondom de kerk was er ook buiten volop activiteit. Een markt bood diverse waren aan, van etenswaren zoals hamburgers en limonade tot kleding die geschikt geacht werd voor een kerkbezoek, met rokken en hoeden in de kraampjes.

Bas Martinu, eveneens van de bouwcommissie, schat dat er zo'n 3000 bezoekers waren, waarvan meer dan de helft niet-gelovig. 'We vinden het belangrijk om het Woord en wat er hier gebeurt te laten zien', aldus Martinu. Deze openheid werd gewaardeerd door omwonenden. Een niet-gelovig stel dat in de buurt woont, was uitgenodigd voor de open dag. 'Ik vind het echt bewonderenswaardig dat ze zich ook openstellen voor mensen die het geloof niet kennen', vertelt de vrouw. 'Ik denk dat dat een goede verbinding is in deze gemeenschap. Heel mooi.' Op de vraag of deze openheid wederzijds is, antwoordt de man enigszins voorzichtig: 'Ja nouja, ik weet niet of dat op zondag ook zo is, maar op deze dag is dat zeer zeker zo. Ik denk ik op zondag in een broek in plaats van rok mag komen, maar dan moet je het ook niet opzoeken vind ik. Je gaat ergens heen en je weet dat er regels zijn, dan moet je die respecteren.'

Het kerkgebouw, met de naam Rehobôth, is in slechts anderhalf jaar tijd gerealiseerd. Deze snelle realisatie is te danken aan de aanzienlijke groei van de gereformeerde gemeenschap in de Neder-Betuwe. De bestaande kerken in Opheusden en Rhenen zaten vol, wat vier jaar geleden leidde tot overleg binnen de kerkraden over een oplossing. Hieruit vloeide het idee voor deze nieuwe, grotere kerk voort. Het imposante gebouw meet 73 meter in lengte, 47 meter in breedte en is 20 meter hoog, met een kerktoren van 37 meter die erbovenuit steekt. De kerk biedt, inclusief een galerij, plaats aan 1750 kerkgangers. Tijdens de bouw bleef de gemeenschap groeien, met veel Kesterenaren die voorheen naar Opheusden reizen om daar de diensten bij te wonen, soms zelfs vier diensten op één zondag.

Een lid van de kerk benadrukt de spirituele betekenis: 'Het straalt iets uit wat heel belangrijk is in het leven: geloof. Dat kunnen we hier horen. Iets wat we nodig hebben in deze tijd. Ik ben er ook trots op. Maar dat zit 'm niet in het gebouw. Het gaat om wat we daar binnen horen en dat het in ons hart wordt toegepast. Een plek voor Zijn Woord.' De allereerste dienst in de Rehobôth kerk vindt plaats op zondag om 10.00 uur





