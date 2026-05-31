Duitsland wint oefenduel, VAR-wijzigingen en ander WK-nieuws

Duitsland verslaat Finland met 4-0, VAR grijpt in bij hoekschoppen en kaarten, Kaapverdië en Zwitserland boeken oefenzeges, Algerije selecteert Feyenoorders, Suárez niet naar WK, en Schotland haalt Fletcher.

In aanloop naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico heeft Duitsland een overtuigende oefenzege geboekt. De viervoudig wereldkampioen versloeg Finland in Mainz met 4-0.

Deniz Undav was de grote man met twee goals en een assist. Florian Wirtz en Jamal Musiala zorgden voor de overige treffers. Duitsland reist dinsdag naar Chicago voor een volgende oefenwedstrijd tegen medegastland Verenigde Staten. Ondertussen maakte scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina van de FIFA bekend dat de videoscheidsrechter (VAR) tijdens het WK ook kan ingrijpen bij foute beslissingen over hoekschoppen en bij het geven van een gele of rode kaart aan de verkeerde speler.

Deze wijzigingen gaan in op 1 juli en zijn van kracht tijdens het WK, dat begint op 11 juni. Collina kondigde ook aan dat spelers die hun mond bedekken om iets naar een tegenstander te roepen een rode kaart riskeren. Bij wissels moeten spelers binnen tien seconden het veld verlaten en bij blessurebehandeling buiten het veld minimaal een minuut wachten. Doeltrappen en ingooien moeten binnen vijf seconden worden genomen, anders volgt een hoekschop of gaat de ingooi naar de tegenpartij.

Tijdens iedere helft is er halverwege een pauze van drie minuten om spelers te laten bekomen. Verder mogen teams bij blessures van doelverdedigers niet naar de kant om contact te hebben met coaches. Kaapverdië heeft in Lissabon een indrukwekkende overwinning op Servië behaald. Invaller Laros Duarte maakte de 2-0 en gaf de assist op de 3-0 van Benchimol.

Het was de eerste interlandgoal voor de Rotterdammer. Ook Jamiro Monteiro, Sidny Lopes Cabral en Dailon Livramento kwamen in actie. Zwitserland bereidt zich met vertrouwen voor op het WK na een 4-1 zege op Jordanië. Embolo, Ndoye en Xhaka zorgden voor een 3-0 ruststand, waarna Al Fakhouri iets terugdeed.

Fassnacht bepaalde de eindstand. Zwitserland zit in Groep B met Canada, Bosnië en Herzegovina en Qatar. Jordanië speelt in Groep J tegen Argentinië, Algerije en Oostenrijk. Algerije heeft Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki opgenomen in de WK-selectie.

De aanvaller van Feyenoord en de middenvelder van FC Twente reageren hiermee op de oproep van bondscoach Petkovic. Doelman Luca Zidane en sterspeler Riyad Mahrez zijn ook geselecteerd. Algerije is woensdag de tegenstander van Nederland in De Kuip. Luis Suárez gaat niet mee met Uruguay naar het WK.

Bondscoach Marcelo Bielsa laat de 39-jarige aanvaller van Inter Miami buiten de 26-koppige selectie. Bekende namen als Ronald Araujo, Federico Valverde en Darwin Núñez zijn wel geselecteerd. Suárez zette in september 2024 een punt achter zijn interlandloopbaan, maar kwam daar onlangs van terug. Hij bood zijn excuses aan voor eerdere kritiek op Bielsa, maar dat mocht niet baten.

Suárez is met 69 goals topscorer aller tijden van Uruguay. De spits speelde eerder in Nederland voor FC Groningen en Ajax. Ook is er een documentairereeks over het Nederlands elftal op de WK's van 1994, 1998, 2010 en 2014. In vier afleveringen komen iconische momenten en anekdotes aan bod, zoals de goal van Robin van Persie en de keeperswissel van Van Gaal.

Tot slot heeft bondscoach Steve Clarke van Schotland Tyler Fletcher van Manchester United opgeroepen als vervanger van Billy Gilmour





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK Voetbal Duitsland VAR Kaapverdië Algerije

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hier kijk je straks naar de WK-duels van Nederland, Curaçao én KaapverdiëHet WK voetbal staat voor de deur, en dat gaat ook in Rotterdam natuurlijk niet onopgemerkt voorbij.

Read more »

Kaapverdië geeft visitekaartje af richting WK met overtuigende zege op ServiëKaapverdië heeft een zeer knappe en ruime overwinning weten te boeken op Servië. In een felle strijd bleek het land met 3-0 te sterk voor de Serven en daarbij speelde onder meer Laros Duarte een zeer belangrijke rol. De middenvelder werd gebracht als invaller, maar scoorde en gaf één assist.

Read more »

Duitsland verslaat Finland met 4-0 inWK-oefenpot; Undav en Musiala blinken uitHet Duitse nationale elftal had in eenWK-oefenwedstrijd tegen Finland geen enkel probleem. Deniz Undav scoorde twee keer en gaf een assist, terwijl Jamal Musiala ook een doelpunt maakte. Het duel in Mainz eindigde in eenduidelijke 4-0 overwinning voor Duitsland, die zich voorbereidt op hetWK-toernooi.

Read more »

Duitsland wint Comfortabel met 4-0 tegen Finland inWK-oefenwedstrijd; Undav scoort maar raakt geblesseerdHet Duitse elftal won een WK-oefenwedstrijd met 4-0 tegen Finland. Niclas Füllkrug scoorde niet, Wel was het de beurt van andere aanvallers zoals Undav, Wirtz en Musiala. Ondanks de overwinning raakte Undav geblesseerd en moest hij het veld verlaten. Duitsland trekt met een goed gevoel naar de VS voor een volgende oefenpartij tegen het gastland.

Read more »