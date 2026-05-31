Duitsland verslaat Finland met 4-0 inWK-oefenpot; Undav en Musiala blinken uit

Het Duitse nationale elftal had in eenWK-oefenwedstrijd tegen Finland geen enkel probleem. Deniz Undav scoorde twee keer en gaf een assist, terwijl Jamal Musiala ook een doelpunt maakte. Het duel in Mainz eindigde in eenduidelijke 4-0 overwinning voor Duitsland, die zich voorbereidt op hetWK-toernooi.

Duitsland heeft in de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland geen enkel probleem gekend. Die Mannschaft maakte korte metten met de Finnen, mede door een uitblinkende Deniz Undav .

Hij scoorde tweemaal en gaf een assist. De uitzwaaiwedstrijd van Duitsland veranderde al snel in eenrichtingsverkeer. Met onder meer een basisdebuut voor Bayern München-wonderkind Lennart Karl regende het al snel kansen in de MEWA Arena in Mainz. Onder meer Karl, maar ook spits Undav kregen meerdere kansen, maar Die Mannschaft wist het net niet te vinden.

Het duurde uiteindelijk tot de 34e minuut, maar toen vond de ploeg wel een opening. Vanuit een snel genomen corner vond Joshua Kimmich het hoofd van Undav bij de tweede paal en zo werd de kansenregen voor rust alsnog verzilverd. Direct na rust was het alweer raak voor Duitsland. De Finnen maakten er een potje van achterin en Florian Wirtz profiteerde optimaal.

Undav onderschepte de bal met een sliding en gaf Wirtz een reuzenkans. Voor de Liverpool-speler bleek het een koud kunstje. Ook was Undav betrokken bij de 3-0. Karl stak de spits weg en oog in oog met de doelman faalde hij niet voor de 3-0.

Direct na het doelpunt was het wel even schrikken, want Undav ging erbij zitten en moest vervangen worden. Het feest hield niet op in Mainz voor Duitsland, want na iets meer dan een uur spelen haalde Jamal Musiala verwoestend uit. Ook op die poging had Lukas Hrádecký geen antwoord en zo bleef de score oplopen. De harde knal van Musiala bleek het toetje, want daarna werd er niet meer gescoord.

Voorafgaand aan het WK oefent Duitsland nog één keer tegen de Verenigde Staten, waarna het WK begint voor het land met een wedstrijd tegen het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat. Verder speelt Duitsland in de groep tegen Ivoorkust en Ecuador





