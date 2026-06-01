De Duitse nationale ploeg heeft 's werelds aandacht getrokken met een dominante 4-0 zege op Finland. Vooral Serhou Guirassy onderscheidde zich met twee doelpunten en een assist, wat leidde tot lovende commentaren van bondscoach Julian Nagelsmann. Ondanks lichte fysieke klachten verzekerde Guirassy dat hij in orde is en dat zijn prestatie zijn basisplaats verdiend heeft. De concurrentie met Kai Havertz blijft een spannend thema, terwijl ook Florian Wirtz een sterke wedstrijd leverde. Het team reist met grote ambitie naar de VS met slechts één doel: wereldkampioen worden.

De Duitse nationale ploeg heeft zich met authoriteit geplaatst voor het WK 2026 na een indrukwekkende 4-0 overwinning op Finland . Een van de sterke punten van de avond was de fors-forward Serhou Guirassy , die twee doelpunten scoorde en een assist gaf, waardoor zijn seizoenstotaal op zes treffers in de laatste acht interlands komt.

Ondanks een fysiek ongemak dat hem even deed opkomen, verzekerde Guirassy dat het niet ernstig is en dat enkele dagen behandeling voldoende zijn. Zijn aanwezigheid in de basis was mede te danken aan de afwezigheid van Kai Havertz, die met Arsenal de Champions League-finale verloor. Guirassy benadrukte dat hij zijn waarde heeft bewezen en dat de bondscoach de keuze heeft. Bondscoach Julian Nagelsmann prees zijn prestatie en liet geen twijfel bestaan over zijn plaats in het elftal.

Medien speculeren dat Havertz tijdens de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten terugkeert in de basis. Naast Guirassy viel ook middenvelder Florian Wirtz op als een van de uitblinkers, volgens Duitse media. Zijn dynamische spel werd geprezen als essentieel voor het controleren van het middenveld. De algemene stemming binnen het team is euforisch, met een duidelijke focus op het winnen van het wereldkampioenschap.

Guirassy uitte de ambitie dat alleen een titel als wereldkampioen een succes wordt. Hij oordeelde dat de wedstrijd een 'tien-op-tien-avond' was en niet beter had kunnen verlopen. Deze overtuiging weerspiegelt de zelfverzekerdheid van een ploeg die klaar lijkt voor het grote toernooi. De overwinning onderstreept de diepgap en concurrentie binnen het Duitse aanvangersmidden, een positief symptoom voor bondscoach Nagelsmann.

De strijd tussen Guirassy en Havertz om een basisplaats blijft interessant en motiveert beide spelers. Het team reist af naar de VS met een enkele missie: wereldkampioen worden. De prestatie tegen Finland toont aan dat Duitsland niet alleen individueel sterk is, maar ook als een coherente eenheid functioneert, wat viel te benijken voor andere landen. Voor de toegewijde voetbalfans is deze performances een stemmingmaker voor hetWK, dat in 2026 wordt gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten





Duitsland Finland WK 2026 Serhou Guirassy Kai Havertz Julian Nagelsmann Florian Wirtz

