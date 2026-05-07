Duitse toerist wint rechtszaak na frustratie over ligstoelen in Griekenland

Een vakantieganger die in een luxe resort op Kos geen plekje bij het zwembad kon vinden, krijgt een aanzienlijke schadevergoeding van zijn reisorganisatie.

In een opvallende juridische uitspraak is een Duitse toerist in het gelijk gesteld nadat hij tijdens zijn vakantie in Griekenland geconfronteerd werd met een hardnekkig probleem dat veel vakantiegangers bekend zal voorkomen: de strijd om de ligstoelen bij het zwembad.

De man had in 2024 samen met zijn gezin een luxe vakantie geboekt in een resort op het zonnige eiland Kos. Met een totale reissom van bijna 7200 euro mochten de verwachtingen voor deze reis bijzonder hoog zijn. Men ging uit van een zorgeloos verblijf waarbij ontspanning en luxe centraal stonden. Echter, de realiteit bleek anders te zijn zodra het gezin het resort betrad en probeerde gebruik te maken van de faciliteiten rondom de zwembaden.

Hoewel het hotel over meerdere zwembaden beschikte, wat in theorie zou betekenen dat er voldoende ruimte was voor alle gasten, bleek de praktijk weerbarstig. Elke ochtend werd de toerist geconfronteerd met het fenomeen van het handdoekjeleggen, waarbij gasten al vroeg in de ochtend hun handdoeken op de ligbedden plaatsten om deze voor de rest van de dag te reserveren, vaak zonder zelf aanwezig te zijn.

De man probeerde alles om dit probleem te omzeilen; hij stond zelfs dagelijks om 06.00 uur op in de hoop als een van de eersten een plekje te bemachtigen. Ondanks deze extreme inspanningen was er vrijwel nooit een vrije ligstoel te vinden. De dagelijkse zoektocht naar een plekje nam gemiddeld een half uur in beslag, wat een aanzienlijke inbreuk vormde op de rust en ontspanning waarvoor de reis was geboekt.

Het meest schrijnende aspect van deze situatie was dat de kinderen van de man op verschillende momenten genoegen moesten nemen met een handdoek op de harde grond, simpelweg omdat er geen enkel bed meer beschikbaar was. De frustratie over deze gang van zaken leidde ertoe dat de vakantieganger herhaaldelijk klaagde bij zijn contactpersoon van de reisorganisatie. Hoewel het hotel officieel een verbod hanteerde op het reserveren van ligstoelen met handdoeken, werd dit verbod in de praktijk volledig genegeerd.

De toerist verwachtte dat de touroperator, als verantwoordelijke partij voor de kwaliteit van de vakantie, zou ingrijpen en het hotel zou dwingen de regels strikt te handhaven. Helaas bleek dit tevergeefs. Het bedrijf ondernam geen enkele concrete actie om het probleem op te lossen of om de gasten te helpen aan een fatsoenlijke plek bij het zwembad. Volgens de man was de beloofde luxe en service van het resort hiermee volledig ondergesneeuwd door de chaos rondom de ligbedden.

De zaak belandde uiteindelijk voor de rechter, die moest bepalen of de touroperator aansprakelijk kon worden gesteld voor dit gebrek aan service. De rechter oordeelde dat de service inderdaad ondermaats was. Het feit dat een gast, ondanks klachten, geen adequate oplossing kreeg voor een probleem dat de kwaliteit van het verblijf significant aantastte, maakte de reisorganisatie verantwoordelijk. In eerste instantie had de touroperator een tegemoetkoming van 350 euro aangeboden op de totale reissom van bijna 7200 euro.

De rechter vond dit bedrag echter onvoldoende in verhouding tot de geleden hinder en de mislukte verwachtingen van de vakantieganger. Daarom werd de schadevergoeding verhoogd naar 900 euro. Deze uitspraak onderstreept dat reisorganisaties niet alleen verantwoordelijk zijn voor de boeking, maar ook voor de daadwerkelijke uitvoering en kwaliteit van de geleverde diensten ter plaatse





