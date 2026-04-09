Duitse acteur Mario Adorf (95) overleden

De bekende Duitse acteur Mario Adorf is op 95-jarige leeftijd overleden. Hij werkte met grote regisseurs en speelde in meer dan 200 film- en tv-producties, waaronder 'Die Blechtrommel'. Zijn overlijden laat een leegte achter in de filmwereld.

De Duitse acteur Mario Adorf is overleden op de leeftijd van 95 jaar. Zijn overlijden vond plaats in Parijs, zijn woonplaats, na een korte periode van ziekte, aldus zijn manager. Gedurende zijn indrukwekkende carrière werkte Adorf samen met een keur aan gerenommeerde regisseurs, waaronder Rainer Werner Fassbinder , Billy Wilder en Sam Peckinpah . Hij was betrokken bij meer dan 200 film- en televisieproducties.

In Nederland is hij wellicht het meest bekend van zijn rol in de film Die Blechtrommel uit 1979, gebaseerd op de gelijknamige roman van Günter Grass. In deze film vertolkte hij een van de twee mogelijke vaders van Oskar, de hoofdpersoon die besluit niet meer te willen groeien in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Adorf speelt in de film het kleinburgerlijke familiehoofd dat bezwijkt voor de verleidingen van het nationaalsocialisme. Zijn acteerprestaties in Die Blechtrommel werden alom geprezen en droegen bij aan de internationale erkenning van de film. De film zelf won de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes en werd bekroond met een Oscar voor beste buitenlandse film, wat getuigt van de blijvende impact van Adorfs werk. \Adorfs doorbraak kwam in 1957 met de film Nachts, wenn der Teufel kam. Deze film verkende de verwrongen Duitse moraliteit in de oorlogsjaren. Adorf speelde hierin een fictieve versie van Bruno Lüdke, een verstandelijk beperkte man die door de nazi's werd beschuldigd van een reeks moorden. Hoewel het regime hem aanvankelijk als 'untermensch' wilde vervolgen, kwam het niet tot een showproces, omdat dit het falen van de autoriteiten zou blootleggen. Adorf, geboren in Zürich uit een Italiaanse vader en een Duitse moeder, had een internationale carrière voor zich. Naast zijn rollen in Duitse films speelde hij regelmatig de rol van bandiet in Italiaanse spaghettiwesterns. Een ander noemenswaardig voorbeeld van zijn veelzijdigheid is de film La polizia chiede aiuto, een prominent voorbeeld van het poliziottesco-genre, de Italiaanse misdaadfilms die sterk beïnvloed waren door de Amerikaanse neonoir. Adorf was niet bang om kritiek te uiten op maatschappelijke problemen. Zo stelde hij in de verfilming van Die Verlorene Ehre der Katharina Blum, gebaseerd op het werk van Heinrich Böll, de invloed van de Duitse roddelpers aan de kaak. In deze film onderzoekt Adorf als politie-inspecteur een vrouw die onwetend het bed heeft gedeeld met een terreurverdachte, terwijl de sensatiepers haar al veroordeelt. De film eindigt met de weinig subtiele mededeling dat 'enige overeenkomst met de praktijken van Bild-Zeitung puur op toeval berust'.\Begin deze eeuw werd Adorf door het televisiepubliek uitgeroepen tot de op één na beste Duitstalige acteur ooit in de populariteitswedstrijd Unsere Besten, na Heinz Rühmann en voor Romy Schneider. Hij bleef tot op hoge leeftijd actief in de filmwereld. Zijn laatste filmrol dateert van slechts drie jaar geleden, en in 2019 werd er nog een documentaire over hem gemaakt met de titel Es hätte schlimmer kommen können. In zijn overlijdensbericht bedankte hij zijn fans voor hun decennialange trouw. Persbureau DPA beschreef Adorf als 'een van de grootste naoorlogse film- en tv-sterren', die een enorme bandbreedte in zijn rollenkeuze had. De Duitse cultuurminister Weimer benadrukte dat de filmwereld een acteur van wereldklasse verliest: 'Je kunt je de Duitse film nauwelijks voorstellen zonder hem.' Adorfs bijdrage aan de cinema was enorm, en zijn nalatenschap zal ongetwijfeld voortleven in de vele films die hij heeft nagelaten





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lof voor de grote leider van PSG, juist ook na uitbrander: 'Hij had een punt'Vitinha is vol lof over Ousmane Dembélé, een van de boegbeelden van Paris Saint-Germain. De middenvelder vindt zijn ploeggenoot de grote leider van het sterrenensemble, juist ook na de uitbrander die Dembélé zijn ploeg een poosje geleden gaf.

Read more »

Vijf Eredivisie-spelers in verband gebracht met PSV: 'Hij staat wel op een lijst'Valentijn Driessen verwacht een grote schoonmaak in de selectie van PSV. In bijna iedere linie wordt er zowel een vertrekker als nieuwe aanwinst voorspeld door de journalist van De Telegraaf.

Read more »

Dest lacht om 'rare guy' bij PSV op platte kar: 'Hij kan erger zijn dan Tillman'Ricardo Pepi ontkende zelf nog dat hij in de voetsporen van landgenoot Malik Tillman zou gaan treden op het kampioensfeest van PSV, maar Sergiño Dest denkt daar anders over. Op de platte kar lacht de rechtsback dat Pepi 'erger kan zijn dan Tillman'.

Read more »

Een gewone schooldag, tóch feest bij PSV: 'Hij ziet er wat ziek uit'Je kunt het niet vroeg genoeg meemaken: een kampioensfeest van PSV. Deze kinderen mochten dinsdag met hun ouders mee, want op de een of andere manier waren er veel kinderen met 'speciaal verlof'.

Read more »

Mooi onderonsje tussen Sporting-coach en Gyökeres: 'Dat verdient hij'De manier waarop Viktor Gyökeres vertrok bij Sporting Portugal verdient geen schoonheidsprijs voor zowel speler als club, maar dat betekent niet dat de warme banden verbroken zijn. Dat beschreef Sporting-trainer Rui Borges, die de spits opzocht na de wedstrijd tegen Arsenal .

Read more »

Janssen deelt volop complimenten uit aan AZ: 'Hij haalt weer zijn niveau'AZ speelt aankomende donderdag tegen Shakhtar Donetsk, de vijftienvoudig kampioen van Oekraïne, in de kwartfinale van de Conference League. Bij Rondo zijn de analisten erg optimistisch over de kansen van de Alkmaarders.

Read more »