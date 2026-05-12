Duits militairen van NAVO-hoofdmachtersालय in Brunssum aangevallen

Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum zijn door onbekenden aangevallen. De aangevallers waren gemaskerd en onderzoekt de politie of ze anti-NAVO-leuzen hebben geroepen.

Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum zijn door onbekenden aangevallen. De militairen hebben aangifte gedaan. Het incident gebeurde gisteravond rond 22.00 uur in Brunssum bij de Rimburgerweg.

Daar is een golfbaan in de buurt. Omdat het buiten het oefenterrein van Defensie was, onderzoekt de politie de zaak, en niet de marechaussee. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen uit een auto belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA raakten ze lichtgewond.

Een woordvoerder van de politie Limburg meldt alleen dat een van de militairen zich op eigen initiatief door een arts heeft laten nakijken. De ander zou ongedeerd zijn gebleven. DPA spreekt van 'verbale en fysieke mishandelingen'. De aanvallers zouden gemaskerd zijn geweest.

Ook wordt onderzocht of ze anti-NAVO-leuzen hebben geroepen. De NAVO-basis in Brunssum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. De basis is gevestigd in een voormalige staatsmijn. Op de basis werken militairen en burgerpersoneel uit tientallen NAVO-landen samen aan het plannen en aansturen van militaire operaties





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Defensie Politiek NAVO-Basis Brunssum Midtijdenanval Militaire Politie Limburg DPA Persbureau Aanval Gemaskerd Anti-NAVO Lichtgewonden Militairen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Malen behoudt grootse vorm richting WK: weer twee goals voor RomaDe Oranje-international maakt tegen Parma laat in blessuretijd het winnende doelpunt uit een strafschop. Eerder zorgde hij al voor de 0-1.

Read more »

Perisic leidt PSV met twee doelpunten langs Go Ahead EaglesPSV heeft in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles gewonnen. De landskampioen uit Eindhoven won op bezoek in Deventer met 4-1.

Read more »

Nederland begint op 10 mei 1940 met Tweede Wereldoorlog bij inval DuitsNieuwsbericht over de beginende van de Tweede Wereldoorlog voor Nederland op 10 mei 1940 met inval Duits en de overgrootvader van Moniek Bloks, Nico Wulterkens, als eerste Nederlander als oorlogstatuut op de Arnhemse Rijnbrug

Read more »

Tottenham Hotspur laat tegen Leeds punten liggen in strijd tegen degradatieHet gat met concurrent West Ham United is met nog twee wedstrijden te gaan twee punten.

Read more »