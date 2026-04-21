Dubbele pech voor veerdienst Schoonhoven: beide ponten uit de vaart

Door technisch malheur en een lage waterstand liggen beide veerponten tussen Groot-Ammers en Schoonhoven stil, wat voor aanzienlijke verkeershinder in de regio zorgt.

Een flinke tegenvaller voor het dagelijkse woon-werkverkeer tussen de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard: beide veerponten die de verbinding vormen tussen Groot-Ammers en Schoonhoven zijn momenteel uit de vaart genomen. Veerdienst Schoonhoven liet weten dat de situatie is ontstaan door een opeenstapeling van technische mankementen die het onmogelijk maken om de overtocht veilig te garanderen.

De problemen begonnen maandag al met de Zilverstad, die door een defect aan de techniek aan de kade moest blijven liggen. Dinsdagochtend volgde het onverwachte nieuws dat ook de tweede boot, de Stad Schoonhoven, niet meer inzetbaar was. Erik van Toor, vertegenwoordiger van Veerdienst Schoonhoven, spreekt van de wet van Murphy. Het is een volstrekt unieke en zeer vervelende situatie waarin alles wat mis kan gaan, ook daadwerkelijk misgaat op hetzelfde moment. De oorzaak van deze dubbele uitval ligt in de actuele waterstand van de rivier de Lek. Door het lage waterpeil wordt er meer vuil en sediment van de rivierbodem opgezogen door de schroeven van de veerponten, wat leidt tot verstoppingen en mechanische schade. Hoewel dit fenomeen vaker voorkomt bij een lage waterstand, is de gelijktijdige uitval van beide schepen een uitzonderlijk scenario dat het personeel voor een grote logistieke uitdaging stelt. Om de schade in kaart te brengen, zijn gespecialiseerde duikers ingeschakeld die de onderkant van de schepen grondig gaan inspecteren en proberen het vuil te verwijderen. Er is echter nog grote onzekerheid over de duur van de reparaties. Van Toor benadrukt dat het nog maar de vraag is of er geen blijvende schade aan de motoren of de aandrijving is ontstaan. Zolang die inspecties lopen, is het onmogelijk om een concrete prognose te geven over wanneer de veerdienst weer volgens het normale schema zal varen. Voor automobilisten die afhankelijk zijn van deze route betekent dit een aanzienlijke vertraging in hun dagelijkse rit. Vooral in de vroege ochtenduren ontstond er aan de kant van Groot-Ammers enige verwarring en lichte filevorming, omdat forenzen onaangenaam verrast werden door de afgezette wegen en stilstaande ponten. Hoewel verkeersregelaars en matrixborden inmiddels de automobilisten informeren en naar alternatieve routes leiden, blijft de hinder aanzienlijk. De aanbevolen omleidingsroutes lopen via de A2 bij Vianen of de Van Brienenoordbrug in de regio Rotterdam. Extra pijnlijk is dat uitwijken naar andere nabijgelegen veerdiensten, zoals de verbinding tussen Bergambacht en Streefkerk, ook nauwelijks soelaas biedt. Die pont is momenteel eveneens kleiner dan gebruikelijk omdat het reguliere schip daar voor onderhoud bij de scheepswerf ligt, wat de algehele verkeersdruk in de regio verder opvoert





