Dubbel Wielrenplezier: Strategisch Gesteek in de Giro en Historische Zege voor Bredewold

Een uitgebreid verslag over de tactische strijd tijdens de negende etappe van de Giro d'Italia en de emotionele eindoverwinning van Mischa Bredewold in de Ronde van Baskenland.

De negende etappe van de Giro d'Italia leidde de renners van Cervia naar het schilderachtige skioord Corno alle Scale, gelegen nabij Bologna. Deze uitdagende rit van 184 kilometer begon met een officiële start rond 12.50 uur, waarbij de spanning direct voelbaar was.

De Noor Fredrik Dversnes van Uno-X was de eerste die de aanval inzette, wat overigens geen toeval was aangezien het die dag de nationale feestdag in Noorwegen was. Hoewel zijn poging aanvankelijk werd geneutraliseerd door Max Walscheid, die zijn ploegmaat Giulio Ciccone probeerde in de vlucht te manoeuvreren, ontstond er al snel een serieuzere ontsnapping.

Drie sterke hardrijders, waaronder Edward Planckaert van Alpecin-Premier Tech, de eerdere ritwinnaar Davide Ballerini van Astana en de in deze Giro zeer sterk rijdende Lorenzo Milesi van Movistar, wist een gaatje te slaan. Gedurende ruim dertig kilometer moesten Milesi, Geens en Ballerini alles op alles zetten om een kleine voorsprong van een half minuut op het peloton te behouden. Naarmate de rit vorderde, veranderde de dynamiek van de kopgroep.

Terwijl sommigen terugvielen, sloten anderen aan, waaronder Einer Rubio van Movistar, die na een moeizaam openingsweekend had besloten om als aanvaller te gaan rijden, en Tim Naberman van Picnic-PostNL. Ook de Italianen Mattia Bais en Martin Marcellusi waren aanwezig in de vlucht. Bais wist uit ervaring dat dergelijke pogingen, hoe klein de kans op succes ook is, kunnen uitbetalen, mede geïnspireerd door de prestaties van zijn broer Davide in 2023.

In de laatste vijftien kilometer wist de kopgroep zelfs uit te lopen tot 2 minuten en 30 seconden op het peloton. Ondertussen probeerden Chris Hamilton en Manuele Tarozzi nog een eigen actie te ondernemen, maar hun poging liep uit op een klassieke chasse patate, een achtervolging die gedoemd was te mislukken.

De favorieten, waaronder Jonas Vingegaard, hielden de situatie nauwlettend in de gaten, hoewel de kopgroep met een achterstand van 24 minuten op leider Afonso Eulálio geen direct gevaar vormde voor het algemeen klassement. Terugblikkend op de zaterdag was er sprake van een ware aanvalsoorlog in het eerste uur, waarbij renners elkaar in rap tempo opvolgden in de hoop op een vlucht. Uiteindelijk was het Jhonatan Narváez van UAE-Emirates die de ritzege wist te pakken.

Dit was zijn tweede ritzege in deze Giro en de derde voor zijn ploeg, een prestatie die extra indrukwekkend is gezien het feit dat UAE-Emirates slechts met vier man startte na een zware valpartij in Bulgarije waarbij kopstukken als Adam Yates, Jay Vine en Marc Soler uitgeschakeld waren. Het was een bewijs van de enorme veerkracht en kracht van het team onder moeilijke omstandigheden. Ondertussen vond in de Ronde van Baskenland voor vrouwen de spectaculaire finale plaats.

In een rit van 131 kilometer van en naar San Sebastian, met de beruchte Jaizkibel als een van de hoogtepunten, streden de vrouwen om de eindzege. De Nederlandse Mischa Bredewold, die een voorsprong van 16 seconden had op Yara Kastelijn, vocht voor haar eerste algemene overwinning na twee eerdere tweede plaatsen in 2023 en 2024.

Op de top van de Mendizorrotz leek de situatie spannend, aangezien Bredewold een halve minuut achter een groep van zeven reed, waaronder de ritwinnares Dominika Wlodarczyk en de concurrenten Kastelijn en Lauren Dickson van FdJ-Suez. Echter, door een sterke afdaling wist Bredewold het gat te dichten. De ontknoping was emotioneel voor de Amersfoortse Bredewold. Terwijl de rensters van FdJ-Suez opvallend passief leken in de slotfase, wist Bredewold haar positie te consolideren en de eindzege veilig te stellen.

Hoewel de Poolse Wlodarczyk voor de tweede dag op rij de rit won, was de grootste vreugde voorbehouden aan Bredewold, die zittend op de grond haar ongeloof uitte over deze langverwachte overwinning. Na jarenlang net buiten het podium van het eindklassement te eindigen, is ze nu eindelijk de koningin van Baskenland





