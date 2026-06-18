Dubbel doodslachting in Meerstad: minderjarige aangehouden als verdachte

Twee personen, een 53-jarig echtpaar, zijn om het leven gekomen in hun woning in Meerstad. Een minderjarige uit dezelfde locatie is opgepakt. De politie onderzoekt de zaak als misdrijf en voert forensisch onderzoek uit.

In de vroege uren van vannacht werd in een woning in Meerstad , dicht bij Groningen , een dubbel doodslachting ontdekt. De politie treedt op basis van de eerste aanwijzingen uit van een ernstig misdrijf en heeft een minderjarige verdachte uit dezelfde plaats in hechtenis genomen.

De lichamen van een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw, beide inwoners van Meerstad, werden om 02.45 uur gevonden. Volgens meldingen woonde het stel, dat een echtpaar wordt genoemd, samen met hun 13-jarige dochter in de woning. Na de gebeurtenis is die dochter naar veiligheid gebracht op een andere locatie. De politie heeft nog geen details vrijgegeven over de exacte omstandigheden van het overlijden of de motieven.

Een woordvoerster verklaarde dat er uitgebreid tactisch en forensisch onderzoek wordt uitgevoerd in en rond de woning. Ook wordt de verdachte, die zich in beperkingen bevindt, ondervraagd. Deze beperkingen betekenen dat de minderjarige geen contact mag hebben met anderen dan de eigen advocaat. De straat waar de tragedie zich afspeelde wordt getekend door een rustige buurt met veel gezinnen.

Een buurtbewoner getuigde dat zij 's nachts een enorme knal hoorde, maar benadrukte dat dit mogelijk ook geluid was van politiehandeling bij de woning. Het dolorische incident heeft grote impact op de gemeenschap, die in verbijstering is en afwacht op verdere opheldering door de autoriteiten





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