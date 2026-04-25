Drukte voor hulpdiensten: Bus in sloot, brand in Schiedam en auto tegen pand

Overzicht van 112-nieuws uit de regio op zaterdag 25 april en de avond ervoor: een bus raakte in de sloot bij Heinenoord, er woedde brand in een bloemenwinkel in Schiedam en een auto reed tegen een bedrijfspand in Hellevoetsluis. Ook een vechtpartij in Heerjansdam.

Zaterdag 25 april en de voorgaande avond waren gekenmerkt door een reeks incidenten in de regio, waarbij hulpdiensten intensief betrokken waren. De dag begon vroeg met een ernstig ongeval langs de N217 bij Heinenoord .

Een bus raakte daar in de sloot, nadat de chauffeuse onwel was geworden tijdens het rijden. De politie heeft de vrouw, die bewusteloos was, uit het voertuig gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Gelukkig bevonden er zich geen passagiers in de bus op het moment van het ongeval. Uit onderzoek blijkt dat de bus vanaf de N217 de parallelweg op is gereden, waarbij diverse brokstukken op de weg terechtkwamen en een stoplicht werd geraakt.

De situatie vereiste een uitgebreide berging en zorgde voor verkeershinder in de omgeving. De oorzaak van de onwelwording van de chauffeuse wordt nog onderzocht. Dit incident benadrukt het belang van regelmatige medische controles voor beroepschauffeurs en de noodzaak van alertheid op de weg. De impact van een dergelijk ongeval kan groot zijn, zowel voor de betrokkenen als voor de omgeving.

De snelle reactie van de politie en andere hulpdiensten was cruciaal om verdere schade en letsel te voorkomen. Een ander significant incident vond plaats aan de Rotterdamsedijk in Schiedam, waar brand uitbrak in de kelder van een bloemenwinkel. De rookontwikkeling was aanzienlijk, waardoor de brandweer genoodzaakt was om negen omliggende woningen te ontruimen. Bewoners werden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden om inademing van rook te voorkomen.

Twee personen die zich op het moment van de brand in de bloemenzaak bevonden, werden naar het ziekenhuis gebracht met symptomen van rookvergiftiging. De Rotterdamsedijk was deels afgesloten voor verkeer, wat leidde tot verkeersopstoppingen in de omgeving. De brandweer zette drones in om de situatie vanuit de lucht in kaart te brengen en de bestrijding van de brand te optimaliseren.

Halverwege de ochtend slaagde de brandweer erin om de brand onder controle te krijgen, waarna de omgeving weer veilig werd verklaard. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar kortsluiting of een ander technisch defect worden niet uitgesloten. Dit incident toont de risico's aan die verbonden zijn aan brand in gebouwen en het belang van een goede brandpreventie. Verderop, in Hellevoetsluis, vond een opmerkelijk incident plaats op de Amnesty Internationallaan.

Een auto is daar de aanbouw van een bedrijfspand ingereden. Gelukkig bevond er zich op dat moment iemand in de aanbouw die met de schrik vrijkwam. De bestuurder van de auto, een oudere vrouw, werd ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis te worden overgebracht. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder vanaf een rotonde op de Rijksstraatweg door de middenberm geschoten, het fietspad over gegaan en via de struiken tegen het pand gebotst.

De elektrische auto moest met een lier uit de situatie worden getrokken. De oorzaak van dit ongeval is nog onduidelijk, maar vermoedelijk is er sprake van een inschattingsfout of een medisch probleem. Tot slot, in Heerjansdam, was er vrijdagavond een grote vechtpartij bij een tentfeest aan de Groene Zoom. Er waren ongeveer vierhonderd mensen aanwezig toen de vechtpartij uitbrak.

De politie hield ten minste één persoon aan. De Mobiele Eenheid werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De reden voor de vechtpartij is nog onbekend. Deze reeks incidenten laat zien hoe snel een normale dag kan veranderen en hoe belangrijk het is dat hulpdiensten snel en adequaat kunnen reageren





