Drukte op de Limburgse wegen en A2 tijdens pinksterweekend

De start van het lange, vrije en zonnige pinksterweekend zorgt vrijdagmiddag voor drukte op de Limburgse wegen. De avondspits komt hierdoor eerder op gang dan gewoonlijk op vrijdagmiddag.

Op de A2 richting het zuiden staat tussen Born en Meerssen een flinke file van 13 kilometer. Weggebruikers hebben daar minimaal dertig minuten extra reistijd door een defecte vrachtwagen. Ook het verkeer op de A73 ter hoogte van knooppunt Tiglia richting de Duitse grens heeft te maken met vertraging. Veel mensen hebben een lang weekend vrij en trekken met de zonnige temperaturen erop uit.

In Limburg zijn dit weekend diverse evenementen en festivals onder andere Top on Pop in Valkenburg. Daarnaast trekken toeristen ook richting het Heuvelland om vakantie te vieren in Limburg. Rijkswaterstaat en de ANWB waarschuwden op voorhand al voor drukte op de weg vanwege het pinksterweekend. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar.

Volgens de ANWB stond er toen op het hoogtepunt bijna 1050 kilometer file op de Nederlandse wegen





