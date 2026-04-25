Drukte in het voetbalweekend: Rode kaarten, comeback overwinningen en jeugddebuut

Een overzicht van de belangrijkste voetbalwedstrijden en gebeurtenissen van het afgelopen weekend, met onder andere rode kaarten in de Eredivisie, een opmerkelijke comeback van Bayern München en een recordbrekend debuut bij Feyenoord.

De voetbalwereld heeft een druk weekend achter de rug met diverse interessante wedstrijden en opvallende gebeurtenissen. In de Eredivisie zag het publiek een rode kaart voor Ivo Pinto van Fortuna Sittard na een harde charge op Luca Oyen, waardoor Fortuna met tien man verder moest.

Ajax opende de score via Oscar Gloukh, zijn eerste goal sinds januari in de Champions League. Heerenveen verraste met een spectaculaire 'panna' goal van Marcus Linday, terwijl NAC Breda Ajax flink onder druk zette met een goede aanval, maar de bal uiteindelijk niet wist te benutten. Wout Weghorst kreeg een kans voor Ajax, maar keeper Daniel Bielica van NAC Breda wist te redden. Kaj Sierhuis was dicht bij een goal voor Heerenveen, maar zijn lob belandde op de paal.

De wedstrijd tussen NAC en Ajax herinnerde aan de vorige ontmoeting, waarin NAC met 2-1 won, wat de eerste competitienederlaag van Ajax onder Farioli was. Ajax heeft moeite om consistent te presteren, met slechts drie overwinningen in de laatste tien duels. In de Bundesliga heeft Bayern München een opmerkelijke comeback laten zien door te winnen van Mainz, ondanks een 3-0 achterstand.

Deze overwinning kwam vlak voor hun belangrijke Champions League halve finale tegen Paris Saint-Germain, waar sterkhouders als Harry Kane en Jamal Musiala op de bank begonnen. In Spanje heeft FC Barcelona een belangrijke overwinning behaald bij Getafe (0-2), waardoor ze volgend weekend kampioen kunnen worden als ze winnen en Real Madrid punten verliest. Een scenario waarbij Barcelona kampioen wordt in El Clásico tegen Real Madrid is ook mogelijk.

Liverpool heeft een belangrijke stap gezet richting Champions League-deelname door met 3-1 te winnen van Crystal Palace, mede dankzij de nederlaag van Aston Villa bij Fulham. De wedstrijd tussen Heerenveen en Fortuna Sittard eindigde bij rust in een 1-1 stand, waarbij Heerenveen virtueel op acht punten blijft staan in de strijd om de Europese play-offs. Maxence Rivera raakte geblesseerd en werd vervangen door Luca Oyen.

Verder was er nog aandacht voor Youri Regeer, die na herstel van een hamstringblessure terugkeerde in de basiself van Ajax. Ook de jeugd kreeg een kans bij Feyenoord, waar Ilai Grootfaam op 16-jarige leeftijd zijn debuut maakte en daarmee een record vestigde. Feyenoord boekte een belangrijke overwinning op FC Groningen (3-1) in de strijd om de tweede plaats, ondanks een late tegentreffer. Robin van Persie gunde Grootfaam nog speeltijd.

De wedstrijden laten zien dat de competitie spannend is en dat er nog veel te gebeuren is in de strijd om de kampioenschappen en Europese tickets. De resultaten en prestaties van de teams bieden stof tot discussie en beloven een spannende slotfase van het seizoen





