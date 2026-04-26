Drukte en maatregelen tijdens Oranjefeest in Utrecht voorbereiding op Koningsdag

Liveblog over de voorbereidingen en de drukte in Utrecht tijdens het Oranjefeest, met maatregelen van NS en gemeente, en de start van de vrijmarkt. De toegang tot pleinen is beperkt en er gelden leeftijdsrestricties voor bepaalde evenementen.

De voorbereidingen voor Koningsdag in Utrecht zijn in volle gang, maar de drukte zorgt nu al voor uitdagingen. In dit liveblog werden lezers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen tijdens het Oranjefeest in Utrecht , voorafgaand aan de officiële Koningsdag morgen.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) meldt dat de treinen tussen Utrecht en Amsterdam 'goed gevuld' zijn en heeft extra en langere treinen ingezet, ook in de omgeving van Den Haag, om de toename van reizigers te kunnen opvangen. De NS voorziet geen grote problemen en benadrukt dat de sfeer over het algemeen goed is, met name in de treinen richting steden waar festiviteiten plaatsvinden.

Voor Koningsdag zelf hanteert NS een speciale 'oranjedienstregeling' en neemt maatregelen op treinen en stations om de drukte te beheersen en een soepel verloop te garanderen. De binnenstad van Utrecht kampt echter met extreme drukte. De gemeente heeft aangekondigd dat de toegang tot de pleinen niet meer mogelijk is en roept mensen dringend op om niet meer naar de stad te komen.

Verschillende politie-eenheden hebben het Janskerkhof afgesloten; het is niet meer mogelijk om het plein op te gaan, maar verlaten is nog wel toegestaan. Ook het Stadhuisplein begint vol te raken, waardoor de gemeente bezoekers adviseert uit te wijken naar het Domplein, waar nog wel ruimte is. Het Janskerkhof is officieel vol, en er wordt opgeroepen om elders te feesten. De gemeente waarschuwt tevens voor strenge controles, waarbij personen onder de twintig jaar geen toegang krijgen tot het plein.

Op dit moment worden er geen nieuwe mensen toegelaten en moesten er eerder al mensen worden weggestuurd om de capaciteit niet te overschrijden. De fietsenstallingen in de stad, zoals die aan de Lange Vie, zijn vol, terwijl er op het Centraal Station van Utrecht nog wel parkeergelegenheid beschikbaar is. Het feestgedruis concentreert zich onder andere op het Vredenburgplein, waar verschillende artiesten vanavond optreden. Dit jaar is het feest op het Vredenburg voor het eerst exclusief toegankelijk voor meerderjarigen.

Joey Klomp, de jaarlijkse organisator van het Koningsdagsfeest op het Vredenburg, heeft besloten om minderjarigen te weigeren vanwege de verwachting van strengere controles door de gemeente. Vorig jaar constateerden controleurs dat minderjarigen alcohol consumeerden op het terrein. Gelukkig zijn de weergoden de koning goed gezind; het blijft droog vannacht, hoewel de temperatuur zal dalen tot 7 graden Celsius. Morgen, op Koningsdag zelf, zal het minder zonnig zijn dan vandaag.

De vrijmarkten in de binnenstad van Utrecht trekken veel bezoekers aan, en er worden volop oudhollandse spelletjes gespeeld. De vrijmarkt is officieel van start gegaan en het is al druk op de Plompentorengracht en de Van Asch van Wijckskade. Er zijn echter ook incidenten, zoals de verkoper van vetplanten en cactussen die door de handhaving werd aangesproken omdat hij 'te commercieel bezig' was met zeven verschillende soorten planten.

Ondanks dat de vrijmarkt officieel om 18.00 uur begint, waren Jurre, Suze en Mendel al eerder begonnen met hun festiviteiten, waarbij Mendel alvast op zijn trompet speelde. Voor wie nog geen plannen heeft, zijn er tal van activiteiten te doen in de stad en de provincie Utrecht. RTV Utrecht roept op om foto's van de festiviteiten te delen via WhatsApp of e-mail. De vrijmarkt staat op het punt van beginnen en zal vanaf 18.00 uur officieel van start gaan





