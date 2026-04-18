Drugsvergiftigingen bij honden door menselijke uitwerpselen in Eindhovense parken

Meerdere honden zijn in en rondom Eindhoven vergiftigd na het eten van menselijke uitwerpselen die drugs bevatten, zoals wiet of hasj. Bezorgde eigenaren delen hun traumatische ervaringen en waarschuwen voor de risico's in parken.

Verschillende honden in en rondom Eindhoven zijn recentelijk getroffen door vergiftiging na het eten van menselijke uitwerpselen die drugs bevatten. Kevin Verhees maakte een beangstigende ochtendwandeling mee met zijn pitbull in het Urban Sportpark in Eindhoven . Al snel na het nuttigen van iets in het park, raakte zijn hond in een ernstige roes, 'helemaal van de kaart en kon niet meer op zijn poten staan', aldus Verhees. De pitbull moest de hele dag aan een infuus met vocht en speciale medicatie. De dierenarts waarschuwde dat een dergelijk incident fataal had kunnen zijn voor een kleiner hondje.

Het bleek geen eenmalig incident. Amper een dag later werd een andere hond, iets verderop in het Philips de Jongh Park, met dezelfde symptomaat binnengebracht bij dierenkliniek Den Heuvel in Best. De dierenartsen sloegen alarm en plaatsten een waarschuwing op Facebook voor hondenbezitters die in Eindhovense parken wandelen. Kevin Verhees uit zijn bezorgdheid over de situatie in de parken, waar hij regelmatig verslaafden ziet, vaak met tentjes. Hij merkt op dat menselijke uitwerpselen, die soms achterblijven, door honden als delicatesse worden gezien. De poep die zijn hond at, bevatte naar verluidt wiet of hasj. Hij is opgelucht dat het geen zwaardere middelen waren.

Een jaar eerder beleefde Heleen een vergelijkbaar traumatisch incident met haar hond Cody in een Eindhovens park. 'Mijn hond was op sterven na dood', deelt ze. Na een avondwandeling, waarbij Cody vermoedelijk uitwerpselen had gegeten, troffen ze hem de volgende ochtend trippend aan. De hond moest in een kliniek behandeld worden en heeft aan de vergiftiging een angststoornis overgehouden. Heleen beschrijft de nacht als een 'bad trip' voor de hond met akelige beelden.

Ineke Vliem en haar hond Pelle uit Best deelden eveneens deze nare ervaring. Anderhalve week geleden liet Ineke Pelle uit bij de Gagel, nabij een truckerparkeerplaats. Pelle schoot weg naar het kanaal en werd gezien terwijl hij iets at. Toen Ineke ging kijken, zag ze dat het om menselijke poep ging. Twee uur later werd Pelle ernstig ziek. 'Het leek wel of Pelle dronken was. Hij had rood doorlopen ogen en kon niet meer op zijn poten staan', beschrijft Ineke. De dierenarts stelde een THC-vergiftiging vast. Pelle moest aan het infuus en mocht niet mee naar huis, waarbij Ineke zelfs een verklaring moest tekenen voor het geval zijn hart ermee zou stoppen. Gelukkig herstelde Pelle en mocht hij weer naar huis.

De dierenartsbezoeken brachten aanzienlijke kosten met zich mee voor de bezorgde eigenaren. Kevin Verhees was 350 euro kwijt, terwijl de kosten voor Ineke Vliem nog honderden euro's hoger opliepen. Hoewel de honden het hebben overleefd, benadrukken de eigenaren dat de situatie voorkomen had kunnen worden. 'Er wordt gewoon voor je neus gebruikt in het park', stelt Kevin, die pleit voor beter toezicht door de gemeente. Ineke Vliem deelt zijn mening, al erkent ze dat chauffeurs op de parkeerplaatsen ook ergens hun behoefte moeten kunnen doen, en dat daarvoor betere voorzieningen nodig zijn





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

