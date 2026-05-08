Drugsbaron Bolle Jos' opslagplek in Deventer

De politie kwam op het spoor van een mogelijke opslagplek van drugsbaron Bolle Jos in Deventer. Tijdens een overval werden 48 kilo coke gestolen uit een woning aan de Keizer Frederikstraat. De politie vond ook 120 kilo coke in de woning. De bewoner van de woning werd overmeesterd door een man met een motorhelm op en haar woning werd overhoop gehaald. De bewoner belde met 'Bob', een verdachte uit het dossier, en deed aangifte. Later ontdekte de politie dat de vermoedelijke buit uit vele kilo's coke bestond. De verdachte 'Bob' uit Zutphen werd aangehouden en zijn telefoons werden in beslag genomen. Diverse berichten in zijn telefoons gaven een inkijkje in de cokehandel in en rond Deventer.

Een huis in Deventer was vermoedelijk een opslagplek van drugsbaron Bolle Jos. De politie kwam de locatie op het spoor nadat de woning werd overvallen, waarbij de dader er 48 kilo coke zou hebben gestolen.

In totaal zou er voor 120 kilo coke in de woning aan de Keizer Frederikstraat hebben gelegen. De nu 29-jarige bewoonster wordt in februari 2025 overmeesterd door een man met een motorhelm op. Ze loopt in badjas door haar woning als ze op de vloer wordt gesmeten. Met het ceintuur van haar badjas worden haar polsen en benen vastgebonden.

De man gooit een kleed over haar heen terwijl hij haar woning overhoop haalt. Niet veel later weet ze haar buurvrouw te alarmeren. Ze is in paniek en haar buurvrouw mag er zeker geen politie bij halen. Ze belt zelf met 'Bob', één van de verdachten uit het dossier.

Ze doet aangifte, maar dat de vermoedelijke buit uit vele kilo's coke bestond, ontdekt de politie pas later





Zus van Bolle Jos beschuldigd van witwassen, proces uitgesteldDe zus van de beruchte drugsbaron Bolle Jos staat terecht voor witwassen, samen met haar ouders. Haar advocaat klaagt over jarenlange surveillance en afluisteren, maar het proces tegen haar en haar moeder is uitgesteld. Haar vader kreeg zeven maanden cel geëist. De familie zou hebben geprofiteerd van de misdaadwinsten van Jos Leijdekkers.

OM eist 7 maanden cel voor vader van Bolle Jos in witwaszaakHet Openbaar Ministerie heeft zeven maanden celstraf geëist tegen de vader van de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leijdekkers, bekend als Bolle Jos. Hij wordt verdacht van witwassen na het ontvangen van een duur horloge van zijn zoon. Ook de moeder en zus van Leijdekkers staan terecht voor witwassen, maar hun zaak is uitgesteld. Bij huiszoekingen werden dure horloges, geld en luxe auto's gevonden.

Familie Bolle Jos vindt het belachelijk dat ze stiekem gevolgd wordenDe politie volgde lange tijd de zus van Bolle Jos. Ze werd ook overal afgeluisterd en gehackt. Dat vertelde haar advocaat bij de start van het proces tegen haar. 'Als ze niet het zusje van hem was, dan hadden we hier naast gezeten, geen circus om haar heen.' De zus wordt samen met haar moeder en vader verdacht van witwassen.

Betonnen beer tegen terroristen en familie Bolle Jos: dit gebeurde woensdagVan een betonnen beer in Valkenswaard die auto's en terroristen moet tegenhouden tot een witwaszaak voor de familie van Bolle Jos. Dit zijn de vijf verhalen die je deze woensdag gelezen moet hebben.

