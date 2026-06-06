Droomproject 'De Beemde Weebosch': Van boerderijgrond naar groene zorg- en kinderopvang

Martijn en Judith Pauly transformeren vier hectare oude boerderijgrond in Weebosch tot een ecologisch centrum met kinderopvang, dagbesteding voor licht verstandelijk gehandicapten, een ruwbos, moestuin en lokaal winkeltje, gesteund door de gemeente en buurtbewoners.

Op een stuk grond dat direct grenst aan hun woning in het dorpscentrum van Weebosch hebben Martijn (51) en Judith Pauly (49) een ambitieus plan opgevat: zij willen een multifunctionele groene locatie realiseren die zowel een kinderopvang, een rustplaats voor mensen die behoefte hebben aan een kalme omgeving, een klein landschapswinkeltje als een dagbestedingscentrum voor mensen met een lichte verstandelijke beperking omvat.

De vier hectare grond - ongeveer zeven voetbalvelden of veertig stadstuinen - is in eigendom van de buurman die vroeger een varkensstal exploiteerde. Hoewel hij met een vleugje nostalgie afscheid neemt van het land, stemde hij toe het te verkopen aan het paar.

'We zijn ook maar gewone mensen, geen projectontwikkelaars', benadrukken zij, maar hun visie is allesbehalve bescheiden. Het initiatief draagt de naam 'De Beemde Weebosch' en is voortgekomen uit een lange droom die begon toen Martijn, landschapsarchitect en duurzame natuurontwerper, een schetsplan kreeg van een collega‑landschapsarchitect. De schets maakte duidelijk wat wel en niet mogelijk is bij de omvorming van landbouwgrond. Samen met Judith besloten ze een weg in te slaan die groen, zorg en gemeenschapszin combineert.

Ze maakten een reis door heel Nederland in een gehuurde camper om diverse zorgboerderijen, buurttuinen en sociale groenprojecten te bestuderen en inspiratie op te doen.

'Er zijn veel mensen die zorg nodig hebben en veel mensen die zorg willen geven, maar er ontbreekt vaak de ruimte', legt Judith uit. De nieuwe locatie moet die leemte opvullen. Het oude varkensstalgebouw wordt gesloopt en zal plaatsmaken voor een ecologisch hoofdgebouw met een grote glazen gevel, zodat natuurlijk licht volop naar binnen stroomt. In dit gebouw komen de kinderopvang, verschillende zorginstanties en een ontmoetingsruimte voor buurtbewoners.

Buiten zal er een fruitboomgaard, een moestuin, een voedselbos, uitgestrekte bloemenweides en wandelpaden komen. Een klein landschapswinkeltje biedt lokale producten en information over duurzame tuinmethoden. De gemeente Bergeijk heeft al een positieve houding ten aanzien van het project en omwonenden reageren enthousiast. Tijdens een officiële omgevingsdialoog, een presentatie aan het dorp, gaven zowel Judith als Martijn toe dat ze nerveus waren, maar ze zagen de steun van de gemeenschap als een belangrijke drijfveer.

Financieel gezien is het een enorme opgave; de kosten kunnen niet volledig door de Pauly's zelf worden gedragen. Daarom is er intensief gezocht naar subsidies en hebben ze al een eerste bijdrage ontvangen. Het streven is om binnen één tot anderhalf jaar de benodigde vergunningen te verkrijgen, zodat de eerste schop in de grond kan worden gezet. De jongeren in de regio verheugen zich al op de kinderopvang, terwijl volwassen inwoners hopen op nieuwe werkgelegenheid en ontmoetingsplekken.

Judith concludeert: 'We willen mensen vooruit helpen en hebben altijd al gezegd dat we op latere leeftijd de handen ineen willen slaan om iets te betekenen voor anderen. Het lijkt erop dat ons idee nu werkelijkheid wordt.





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Groene Zorgproject Kinderopvang Weebosch Duurzaam Landschapsontwerp Dagbesteding Beperking Gemeentelijke Subsidie

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