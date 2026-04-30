Droogte dreigt in Utrecht: Hoogheemraadschap waarschuwt en roept op tot waterbesparing

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden waarschuwt voor een mogelijk droog jaar en roept inwoners op om zuinig om te gaan met water. Hoewel er nog geen beregeningsverbod is, worden maatregelen genomen om watertekorten te voorkomen.

Het heeft al enkele weken niet meer geregend en de zon schijnt onafgebroken, maar dit mooie weer heeft ook een keerzijde: de grond raakt langzaam droger.

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Dijkgraaf Jeroen Haan vergelijkt het werk van het waterschap met een regenton die water opspaart en verdeelt wanneer het nodig is. Helaas zijn de reserves op dit moment niet voldoende gevuld. Toch is er nog geen beregeningsverbod van kracht, omdat er nog voldoende wateraanvoer is vanuit de Nederrijn en het Amsterdam-Rijnkanaal.

'Maar we voorzien dat dit een droog jaar kan worden', waarschuwt Haan. Vorig jaar was al een uitzonderlijk droog jaar, waardoor de spreekwoordelijke regentonnen in de provincie niet goed zijn bijgevuld. De grootste 'regenton' van de regio is de Utrechtse Heuvelrug.

'Dat is een soort kamelenbult waar een mooie berg aan grondwater kan worden opgebouwd', legt Haan uit. Toch ontstaan de eerste problemen door de droogte juist aan de voet en de flanken van de Heuvelrug.

'Dat komt omdat de ondergrond daar zandig is', verklaart Haan. 'Daar worden als eerste waterontrekkingsverboden opgelegd. ' Om een verbod op het onttrekken van grondwater te voorkomen, heeft het waterschap het grondwaterpeil al verhoogd. Dit gebeurt normaal gesproken iedere zomer, maar dit jaar werd het eerder gedaan vanwege de droogte.

Om de droge zomer door te komen, adviseert dijkgraaf Haan om een echte regenton aan te schaffen, als dat mogelijk is.

'Deze vangt overtollig water op wanneer het met bakken uit de hemel komt', zegt hij. 'Zo raakt het riool niet overbelast en kun je het water gebruiken wanneer het droog is. ' Haan benadrukt dat dit water niet uit de kraan hoeft te komen. 'Het kraanwater in Utrecht wordt bijvoorbeeld bij Bunnik uit de grond gepompt, dus door regenwater te gebruiken, besparen we daar op.

Op die manier kan iedereen zijn steentje bijdragen aan het werk dat wij doen.

' Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om zuinig om te gaan met water en waar mogelijk regenwater op te vangen. Ook worden agrarieten en tuinliefhebbers geadviseerd om alleen te beregenen in de vroege ochtend of late avond, wanneer de verdamping minder groot is. Het waterschap houdt de situatie dagelijks in de gaten en zal bij verdere droogte maatregelen nemen om watertekorten te voorkomen.

Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van het waterverbruik en waar mogelijk water bespaart, zodat de voorraden zo lang mogelijk meegaan. Het Hoogheemraadschap benadrukt dat samenwerking tussen inwoners, agrarieten en bedrijven cruciaal is om de droogte te bestrijden. Door gezamenlijk in te zetten op waterbesparing en duurzame watergebruik kan de impact van de droogte worden beperkt. Het waterschap blijft in gesprek met alle betrokkenen om de beste oplossingen te vinden voor de huidige en toekomstige droogteperioden





