Dronken bestuurder Mercedes scheurt met 180 km/u en belandt in sloot

Een 34-jarige man uit de regio is aangehouden nadat hij met hoge snelheid probeerde te ontkomen aan de politie in Someren. Hij reed onder invloed, haalde 180 km/u op een 80 km/u-weg en crashte in een sloot.

Een bestuurder van een zwarte Mercedes heeft het zondagavond bont gemaakt in het Brabantse Someren . De automobilist viel op door zijn roekeloze rijgedrag en probeerde daarna met snelheden van meer dan 180 kilometer per uur te ontkomen aan een politiecontrole.

Het incident begon rond middernacht op de Provincialeweg in Someren, waar agenten de zwarte Mercedes zagen oprijden naar een parkeerplaats. De bestuurder reed over de donkere parkeerplaats, maar stopte niet. In plaats daarvan draaide hij direct de weg weer op en trapte het gaspedaal flink in. De politie besloot het voertuig te volgen en gaf een duidelijk stopteken met behulp van de zwaailichten.

Toen de bestuurder daar niet op reageerde, werd ook de sirene ingeschakeld. Maar ook dat leek de automobilist niet te deren. Integendeel, hij zette er nog meer vaart achter en reed met zijn Duitse bolide in hoog tempo weg. De wagen denderde door in de richting van Sterksel, een klein dorpje in de gemeente Heeze-Leende.

De achtervolging duurde enkele kilometers, waarbij de bestuurder meerdere keren gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitvoerde en andere weggebruikers in gevaar bracht. Ter hoogte van de Vlaamseweg, een smalle weg die afbuigt van de hoofdweg, probeerde de voortvluchtige bestuurder af te slaan. Op dat moment verloor hij de macht over het stuur. De Mercedes slipte uit de bocht en kwam met een harde klap tot stilstand in een naastgelegen sloot.

De achterkant van de auto belandde op een paaltje, waardoor de wagen zwaar beschadigd raakte. De politie had de bestuurder inmiddels ingehaald en kon hem staande houden. Bij controle bleek de man onder invloed van alcohol te verkeren. Bovendien had hij op een weg waar maximaal 80 kilometer per uur is toegestaan, snelheden gehaald van ruim 180 kilometer per uur.

Ook maakte hij tijdens de vlucht gevaarlijke bewegingen over de weg, zoals plotseling van rijstrook wisselen en andere auto's afsnijden. De verdachte, een 34-jarige man uit de regio, is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de auto is in beslag genomen. De politie benadrukt dat dergelijk gedrag onverantwoordelijk is en andere weggebruikers in groot gevaar brengt.

Het Openbaar Ministerie zal zich buigen over de zaak en mogelijk zware straffen eisen voor de man, die naast snelheidsovertreding ook wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed. De gemeente Someren reageert geschokt op het incident. Burgemeester Alfred Veltman sprak van een zeer gevaarlijke situatie die gelukkig zonder ernstig letsel is geëindigd. Hij roept automobilisten op om zich aan de verkeersregels te houden en geen onnodige risico's te nemen.

Ondertussen onderzoekt de politie of de bestuurder ook betrokken is geweest bij eerdere overtredingen in de regio. Het incident zorgde voor flinke overlast in de omgeving, omdat de weg tijdelijk moest worden afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeersdeskundigen wijzen erop dat alcoholgebruik en hoge snelheid een dodelijke combinatie kunnen zijn. Ze adviseren bestuurders om altijd nuchter achter het stuur te zitten en zich aan de snelheidslimieten te houden.

Voor de betrokken bestuurder dreigt nu een flinke celstraf en een langdurig rijverbod. De rechtbank zal naar verwachting binnen enkele weken uitspraak doen in deze zaak. Het is nog onduidelijk of de man ook schade moet vergoeden aan de gemeente voor de beschadiging van de berm en het paaltje





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Mercedes Snelheidsovertreding Alcohol Ongeval Someren

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