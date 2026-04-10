Drones gesignaleerd boven gevoelige locaties: Beatrix' woning en goudkluis doelwit?

Drones zijn vorig jaar gesignaleerd boven de woning van prinses Beatrix, een kazerne en de goudkluis van De Nederlandsche Bank. De autoriteiten onderzoeken de incidenten.

Vorig jaar zijn er drones gesignaleerd boven drie cruciale locaties in Nederland, namelijk de woning van prinses Beatrix in Lage Vuursche, de kazerne en de goudkluis in Huis ter Heide. Dit blijkt uit documenten die door het AD zijn opgevraagd. De drones werden op 22 november waargenomen, zo blijkt uit een overdracht die in de stukken wordt genoemd. De Koninklijke Marechaussee (KMAR) en de politie bevestigen de waarneming. 'KMAR en politie hebben de drones daadwerkelijk waargenomen.

De KMAR heeft actie ondernomen,' aldus de documenten. Een woordvoerder van de KMAR geeft aan dat er onderzoek is gedaan, maar dat er geen concrete resultaten zijn behaald. 'We hebben er onderzoek naar gedaan, maar daar is niets uitgekomen. Er is ook niemand voor aangehouden.' Het weekend waarin de drones werden gezien, was er meer activiteit. Er vlogen ook drones boven de militaire vliegvelden van Eindhoven en Volkel. Defensie bracht deze incidenten destijds zelf naar buiten. De drone-incidenten veroorzaakten onrust, vooral vanwege de mogelijkheid van een dreiging vanuit Rusland. Ondanks de speculaties is hierover nooit duidelijkheid verkregen. Experts wijzen erop dat de toegankelijkheid van drones voor iedereen een complicerende factor is. Kasteel Drakensteyn, de woning van prinses Beatrix, bevindt zich in Lage Vuursche. In Huis ter Heide is het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee gevestigd, dat verantwoordelijk is voor operaties door het hele land. Tevens is er in Huis ter Heide een zwaar beveiligde kluis van De Nederlandsche Bank (DNB) gevestigd, waar grote hoeveelheden bankbiljetten, munten en goudstaven worden opgeslagen. De totale waarde van deze activa wordt geschat op minimaal 15 miljard euro. \De woordvoerder van de Marechaussee benadrukt dat het risico van onbekende drones voortdurend de aandacht heeft. 'We proberen verbanden te leggen en de achterliggende redenen te achterhalen,' aldus de woordvoerder. Staatssecretaris Boswijk van Defensie beschouwt de situatie als 'een punt van zorg'. Hij benadrukt echter ook dat de identiteit en intenties van de drone-gebruikers onbekend zijn. 'Het kunnen bijvoorbeeld particulieren zijn geweest,' merkt Boswijk op. De CDA-staatssecretaris onderstreept dat dit soort incidenten de noodzaak benadrukken om maatregelen te treffen tegen de dreiging van drones. Boswijk focust met name op de verbetering van detectiemethoden, aangezien het momenteel lastig is om drones op te sporen. De bestaande technologieën vereisen verdere ontwikkeling om effectiever te worden. Het gebrek aan heldere protocollen en geavanceerde technologieën bemoeilijkt de snelle en efficiënte reactie op dit soort incidenten. De onduidelijkheid over de motivaties van de drone-gebruikers en hun eventuele connecties met criminele of vijandige organisaties verhoogt de complexiteit van het probleem. Dit vereist een gecoördineerde aanpak van verschillende overheidsinstanties en de ontwikkeling van innovatieve strategieën om de veiligheid te waarborgen. \De incidenten onderstrepen de noodzaak voor proactieve maatregelen om de nationale veiligheid te waarborgen. Er is behoefte aan verfijnde detectietechnologieën en een effectief juridisch kader om de inzet van drones te reguleren. De bescherming van cruciale infrastructuren, zoals militaire vliegvelden, overheidsgebouwen en financiële instellingen, moet prioriteit krijgen. Het vergroten van het bewustzijn bij het publiek over de risico's en de voordelen van drones is cruciaal. Duidelijke richtlijnen en regelgeving zijn nodig om te voorkomen dat drones misbruikt worden voor illegale activiteiten of voor het vormen van een veiligheidsrisico. Een effectieve aanpak vereist internationale samenwerking om de grensoverschrijdende aspecten van de drone-dreiging te beheersen. De constante technologische vooruitgang op het gebied van drones vraagt om continue aanpassing van de veiligheidsmaatregelen. Het is essentieel om te investeren in onderzoek en ontwikkeling om voor te blijven op potentiële dreigingen. De implementatie van slimme, proactieve systemen is essentieel om de risico's te minimaliseren en de burgers van Nederland te beschermen





