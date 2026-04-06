Drommel en Tillman vieren mee met PSV op kampioensfeest

Oud-spelers Joël Drommel en Malik Tillman waren aanwezig op het kampioensfeest van PSV. De club deelde beelden van het feest op sociale media. Drommel en Tillman, die momenteel elders spelen, werden uitgenodigd voor de viering na het kampioenschap. Er is ook aandacht voor de sfeer rond het kampioenschap en reacties van supporters. De vreugde van de supporters over het kampioenschap in Eindhoven komt naar voren.

Joël Drommel en Malik Tillman waren aanwezig op het kampioenschapsfeest van PSV , zo blijkt uit posts op de sociale media van de club. Hoewel beide spelers momenteel niet meer actief zijn voor de Eindhovenaren, waren ze wel aanwezig om de vreugde te delen. Dit benadrukt de sterke band en verbondenheid die er bestaat tussen de spelers en de club, ook nadat ze niet meer in het Philips Stadion actief zijn.

De uitnodiging voor het besloten kampioensfeest onderstreept het respect en de waardering die PSV heeft voor de spelers die in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld bij het succes van de club.\Op beelden van het feest is te zien hoe Tillman poseert met directeur voetbalzaken Earnest Stewart, en zijn arm om Joey Veerman slaat, wat een blijk is van de hechte banden binnen de selectie. De kampioenswedstrijd zelf hoefde PSV niet eens te spelen; door het gelijkspel van Feyenoord tegen FC Volendam (0-0) was de titel al een feit. Drommel staat momenteel nog wel onder contract bij PSV, maar is verhuurd aan Sparta Rotterdam. Hij maakte in de zomer van 2021 de overstap naar PSV en was sindsdien een vaste waarde in de selectie, met 66 wedstrijden onder de lat. Bij Sparta Rotterdam laat Drommel eveneens van zich horen, waar hij al 29 wedstrijden speelde en indruk maakte met elf clean sheets. Met PSV heeft Drommel twee keer het landskampioenschap en de beker gewonnen, wat zijn bijdrage aan het succes van de club extra bijzonder maakt. Malik Tillman kwam in de zomer van 2023 naar Eindhoven, nadat hij werd gehuurd van Bayern München. Na twee succesvolle seizoenen maakte hij de overstap naar het Duitse Bayer Leverkusen. Voor PSV speelde hij 73 wedstrijden, scoorde hij 25 goals en gaf hij 19 assists. De 23-jarige middenvelder is ook bij Bayer Leverkusen een basisspeler. Tillman kan terugkijken op een periode waarin hij met PSV eveneens twee keer kampioen werd, hoewel hij geen beker omhoog kon houden.\Naast de aanwezigheid van voormalige spelers, wordt ook de sfeer rondom het kampioenschap besproken. Er zijn opmerkingen over de reacties van supporters, waarbij frustratie en teleurstelling over bepaalde gedragingen naar voren komen. Er is sprake van een onthulling van een gesprek van Saibari met PSV-trainer Bosz, met daarbij de opmerking 'Ik moet...'. Ook zijn er reacties op de kampioensfeestelijkheden in Eindhoven, met nadruk op de enthousiaste viering die zal plaatsvinden op het Stratumseind en het Stadhuisplein. De onvoorwaardelijke steun van de fans wordt benadrukt en de vreugde om weer kampioen te zijn, evenals de verwachting van een uitbundig feest. De sfeer van de supporters en de impact van de overwinning op de stad en de club worden belicht, en de terugkeer van de successen en de gedeelde vreugde staan centraal in de herinneringen van het seizoen. De passie voor de club en de steun van de supporters vormen een essentieel onderdeel van het succes en de vreugde van het kampioenschap





