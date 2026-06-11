Drinkpauzes op WK voetbal: reclames, interviews en halftimeshow

Bij het WK voetbal worden drinkpauzes ingevoerd om de spelers te helpen bij de hoge temperaturen. Daarnaast worden er interviews gehouden tijdens de rust en een halftimeshow bij de finale. Ook worden er drie openingsceremonies gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Bij het WK voetbal wordt ingezet op een flitsende show die de wereld ruim vijf weken lang in zijn greep moet houden. Met drinkpauzes die gevuld worden met reclame op tv, interviews tijdens de rust, een halftimeshow bij de finale en liefst drie openingsceremonies krijgt het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico een flink Amerikaans sausje.

De 104 WK-wedstrijden, waarvan er 76 in de Verenigde Staten worden gespeeld, zijn volgens FIFA-baas Gianni Infantino te vergelijken met 104 Super Bowls, wijzend op de finale van het American footballseizoen, de absolute piek op de Amerikaanse sportkalender. In alle wedstrijden op het WK wordt elke helft onderbroken voor een drinkpauze. Niet vreemd, gezien de verwachte temperaturen in sommige speelsteden. Op vorige eindtoernooien gebeurde dit al en ook in de Nederlandse eredivisie worden op warme dagen drinkpauzes ingelast.

Maar op het WK is één lijn getrokken. Ook in overdekte stadions met airco ligt elke helft halverwege drie minuten stil, en daarom is het de meest besproken verandering. Het neigt naar een commerciële keuze, zeggen criticasters. Voor het eerst mogen tv-zenders tijdens zo'n drinkpauze namelijk reclames uitzenden





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